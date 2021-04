Phillip Schofield révèle son anxiété face à la facilité de verrouillage ⋆ .

Phillip Schofield de ce matin a révélé qu’il avait peur de la perspective de la levée de verrouillage alors qu’il discutait de l’appel d’aujourd’hui sur le programme.

Le présentateur de 59 ans a rejoint Rochelle Humes, qui remplace Holly Willoughby, où il a parlé de l’inquiétude qu’il éprouvait à l’idée de socialiser à nouveau.

Phil a admis que le conseiller Sian Williams a appelé les téléspectateurs à appeler s’ils se sentaient inquiets de l’assouplissement des restrictions de Covid-19.

«Certaines personnes vont peut-être ressentir un peu d’anxiété à propos de l’assouplissement du verrouillage», a-t-elle déclaré, incitant Phil à s’exclamer: «Je le suis! Je disais à Gok [Wan].

«Maintenant, Gok est Mr Party et il va me prendre sous son aile et s’occuper de moi. J’allais bien jusqu’à il y a peut-être trois mois, puis j’ai l’impression d’avoir un peu déraillé.

Il a poursuivi: “ Vous perdez votre élan et vous avez un peu peur. Ce n’est pas que j’ai peur du virus, c’est juste le fait que je n’ai pas l’habitude de sortir.

«Pensez simplement à votre cerveau depuis un an», proposa Sian, avant de déclarer qu’il était «constamment menacé et en danger».

Certaines règles de Covid ont été assouplies le 12 avril, permettant aux gens de s’asseoir dans un café en plein air, de se faire couper les cheveux ou d’aller nager à l’intérieur depuis longtemps.

La levée de certaines restrictions fait partie de Boris Johnsonfeuille de route de hors de verrouillage.

Le premier ministre a répété à plusieurs reprises qu’il veut que les changements de règle soient “ prudents mais irréversibles ” partie du voyage de la nation hors de la pandémie.

Les masques faciaux sont toujours nécessaires à l’intérieur des magasins et dans les transports en commun, et des groupes d’amis sont toujours invités à se distancer lorsqu’ils se retrouvent à l’extérieur.

Ce matin est diffusé en semaine à 10h sur ITV.

