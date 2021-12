Phillip Schofield se moque de Piers Morgan prenant d’assaut GMB

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Phillip Schofield n’a pas pu s’empêcher de partager une blague très festive impliquant son ancienne co-vedette d’ITV, Piers Morgan, qui a quitté son emploi dans Good Morning Britain dans un style dramatique en mars.

L’équipe de This Morning s’imprégnait pleinement de l’esprit de Noël dans l’édition de mardi tout en lisant certaines de leurs blagues préférées de style cracker.

Mais le présentateur Phillip n’allait pas manquer l’occasion de faire une fouille à Piers, dont le nom figurait dans les offres festives.

Rejoints par Gyles Brandreth et Vanessa Feltz, Holly Willoughby et Phil ont donné aux téléspectateurs une grande inspiration pour leurs blagues sur les crackers alors qu’ils discutaient des plus grandes actualités de la journée.

Pour terminer, Phillip a déclaré : » Quelle est la blague de Noël préférée de Piers Morgan ? Marcher sur l’air !’

Le présentateur a ri devant la blague, tandis que Vanessa Feltz a été vue avec ses mains sur son visage.

Vanessa a semblé choquée par la blague de Phil (Photo: ITV)

Gyles a offert son approbation avec un pouce levé avant que Holly ne demande: » Devrions-nous terminer sur celui-là? «

« Je pense que nous avons atteint un sommet ! » elle a souri.

Phil n’a pas pu s’empêcher de rire de la blague qu’il venait de faire à l’antenne (Photo: ITV)

Bien sûr, ceux qui regardaient à la maison adoraient le moment, le surnommant la « blague de cracker de l’année ».

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Blague de Noël – quelle est la chanson de Noël préférée de Piers Morgan @piersmorgan ? Partir à l’antenne. @thismorning @Schofe adore ça…lol.’

« La blague de l’année sur les crackers de Noël… Quelle est la chanson de Noël préférée de Piers Morgan Plusieurs notes de musique En partant à l’antenne », a déclaré un autre.

Un autre a commenté : « Quelle est la chanson de Noël préférée de Piers Morgan ? Partir à l’antenne. C’est en fait du génie.

Piers a quitté le tournage de GMB en mars après avoir eu une discussion animée avec la co-star Alex Beresford.

Piers a quitté le plateau de GMB en mars après un affrontement avec sa co-star Alex (Photo: ITV)

Le couple s’est disputé au sujet de la duchesse de Sussex Meghan Markle, qui est survenue après qu’elle eut admis avoir des problèmes de santé mentale dans une interview avec Oprah Winfrey.

Le météorologue Alex a évoqué les reproches de Piers avec son ancienne amie Meghan, lui disant: «Elle a le droit de vous couper la parole si elle le veut.

« A-t-elle dit quelque chose à votre sujet depuis qu’elle vous a coupé la parole ? Je ne pense pas qu’elle l’ait fait, mais vous continuez à la saccager.

À ce stade, Piers a déclaré: « J’en ai fini avec ça. Désolé. Tu peux me salir, mon pote, mais pas dans mon propre show », en marchant décalé. « A plus tard, je ne peux pas faire ça », a-t-il ajouté.

Plus : Holly Willoughby



Piers a quitté son poste de présentateur de nouvelles après une énorme réaction, mais a refusé de s’excuser pour ses commentaires.

Il sera de retour à l’écran au début de 2022 lorsqu’il animera une nouvelle émission phare sur le réseau de News UK, TalkTV.

Ce matin est diffusé en semaine à partir de 10h sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Mark Labbett de The Chase attribue au «chien entraîneur personnel» la 10e perte de poids



PLUS : L’épouse de Tyson Fury, Paris, révèle qu’elle s’est vu refuser l’entrée au cinéma lorsqu’elle était enfant parce qu’elle était gitane : « Nous ne sommes que des gens normaux »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();