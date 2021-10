Phillips pick-six propulse les Patriots devant les Chargers 27-24

Adrian Phillips a intercepté deux passes, renvoyant une pour le touché du feu vert contre son ancienne équipe, Nick Folk a botté quatre buts sur le terrain et les New England Patriots se sont ralliés pour une victoire de 27-24 sur les Chargers de Los Angeles dimanche.

Il s’agissait du premier match multi-interceptions pour Phillips, qui a joué six saisons pour les Chargers (2014-19) avant de signer avec les Patriots l’an dernier. Avec 10:20 à jouer au quatrième quart, il a capté une passe destinée à Jared Cook, qui n’était pas sur la même longueur d’onde que Justin Herbert, et l’a renvoyée sur 26 yards pour remettre les Patriots devant. La recrue Mac Jones a ensuite rejoint Jakobi Meyers lors de la conversion de 2 points pour donner à la Nouvelle-Angleterre un avantage de sept points.

Folk, qui a disputé trois matchs cette saison avec quatre buts sur le terrain, a divisé les montants sur 30 verges avec 2:21 à jouer pour donner aux Patriots une avance à deux chiffres.

Joshua Palmer a ramené les Chargers dans un panier avec 40 secondes à jouer lorsqu’il a réussi une frappe de 24 verges d’Herbert pour son premier touché dans la NFL. L’ancien ailier rapproché des Chargers, Hunter Henry, a récupéré le coup de pied de côté qui a suivi pour les Patriots.

La Nouvelle-Angleterre (4-4) a commencé la saison 1-3 mais a remporté deux matchs de suite et trois de ses quatre derniers. Los Angeles (4-3) a perdu deux matchs de suite.

Damien Harris, à la recherche de son troisième match consécutif de 100 verges au sol, a réussi 19 courses pour 76 verges.

Jones, qui avait complété 70,4% de ses passes lors de ses sept premiers matchs, a connu l’une de ses pires performances, complétant 18 des 35 passes pour 217 verges.

Ce fut un match tout aussi mauvais pour Herbert, qui était 18 sur 35 pour 223 verges avec deux touchés et deux interceptions.

Austin Ekeler a récolté 124 verges de mêlée (64 au sol, 60 à la réception).

Les Chargers ont marqué des touchés sur deux de leurs trois premières possessions pour prendre une avance de 14-7. Los Angeles a marqué lors de son premier entraînement pour la troisième fois cette saison alors qu’Ekeler a franchi 5 mètres au centre.

La Nouvelle-Angleterre a répondu avec son quatrième touché sur une première possession lorsque Harris a marqué sur une garde gauche de 1 yard.

Los Angeles a pris un avantage de 14-7 au début du deuxième quart lorsque Herbert a rejoint Keenan Allen pour un touché de 5 verges. La Nouvelle-Angleterre réduirait l’écart à un à la mi-temps sur une paire de paniers de Folk.

BONS MOMENTS MAUVAIS MOMENTS

Le touché d’Allen a été mis en place par une course de 75 verges par Justin Jackson. Sur les deuxième et 10 de la ligne des 14 verges des Chargers, le porteur de ballon de quatrième année a effectué quelques bons sauts qui ont fait manquer les défenseurs près du 20 avant de se libérer sur la ligne de touche gauche. Jackson a finalement été taclé par JC Jackson aux Patriots 13.

Non seulement c’était la plus longue course de la carrière de Jackson, mais c’était la deuxième plus longue course des Chargers au cours des 10 dernières années. Melvin Gordon avait un 87 verges à la Nouvelle-Angleterre en 2017.

Jackson, cependant, a subi une blessure au quad et n’est pas revenu.

BLESSURES

Chargers : CB Michael Davis a subi une blessure aux ischio-jambiers au cours du deuxième quart-temps et n’est pas revenu. CB Asante Samuel Jr. était évalué pour une commotion cérébrale.

SUIVANT

Patriots : visitez les Panthers de la Caroline dimanche prochain.

Chargers : rendez visite aux Eagles de Philadelphie dimanche prochain.