Philo TV : Tout ce que vous devez savoir sur le service de télévision en direct économique

Il existe de nombreux services de streaming TV en direct sur Internet sur le marché en 2021. Malheureusement, la plupart de ces services sont plutôt chers. L’une des rares exceptions à cette règle est Philo, qui coûte une fraction de certains de ses concurrents tout en offrant des tonnes de chaînes en direct, un DVR en nuage, etc.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Philo TV et si cela peut en valoir la peine pour vos besoins de télévision en direct. Vous pouvez vous inscrire au service sur le lien ci-dessous :

Philo TV

Philo TV propose plus de 60 chaînes de télévision en streaming en direct pour seulement 25 $ par mois, avec un essai gratuit de sept jours. Vous bénéficiez également d’un support DVR cloud illimité jusqu’à un an

Qu’est-ce que Philo TV ?

Le service, qui s’appelait d’abord Tivli, a été créé par deux étudiants de l’Université Harvard en 2010. Ils ont créé un moyen de diffuser des signaux de télévision sur des ordinateurs portables sur le campus. Le service a ensuite étendu ses services à de nombreuses autres universités. Après avoir collecté des fonds auprès de plusieurs sources, la société a changé son nom pour Philo TV et a lancé son service de télévision en direct sur Internet à l’échelle nationale en 2017. En novembre 2020, le service comptait environ 800 000 clients.

Philo TV compte actuellement plus de 65 chaînes disponibles pour seulement 25 $ par mois.

Liste des chaînes actuelle

A&E AccuWeather Network AMC American Heroes Channel Animal Planet aspireTV AXS TV BBC America BBC World News BET BET Her Bloomberg Television Cheddar News CLEO TV CMT Comedy Central Cooking Channel Crackle Crime + Investigation Destination America Discovery Channel Discovery Family Discovery Life DIY Network Food Network FYI Game Show Réseau getTV Great American Country Gusto TV Hallmark Channel Hallmark Drama Hallmark Films et Mystères HGTV Histoire IFC INSP Investigation Découverte Droit et criminalité Vie LMN Logo Motor Trend MTV MTV Classic MTV Live MTV2 Nick Jr. Nickelodeon Nicktoons Oprah Winfrey Réseau Paramount Network PeopleTV Players TV Pocket.watch REVOLT Revry Ryan et ses amis Science Channel Sundance TV Tastemade TeenNick TLC Travel Channel TV Land TV One UPtv VH1 Vice

Puis-je obtenir Philo TV gratuitement ?

Oui! Le service offre un essai gratuit de sept jours aux nouveaux abonnés. De plus, vous pouvez obtenir votre premier mois gratuit si vous achetez des articles qualifiés auprès de Best Buy.

Chaînes de cinéma supplémentaires

Philo TV propose également trois bouquets de chaînes de cinéma supplémentaires. L’un est pour le plan Epix pour 6 $ par mois (avec un essai gratuit de sept jours), qui ajoute les canaux Epix, Epix 2 et Epix Hits. Un autre est Starz, qui coûte 9 $ par mois (encore une fois avec un essai gratuit de sept jours). Il annonce les chaînes Starz, Starz Encore et Starz Kids and Family. Enfin, il y a le forfait Movies and More pour 3 $ par mois. Il ajoute les chaînes Sony Movies, Reelz, HDnetMovies, MGM HD et Cinemoi.

Plateformes et disponibilité

Philo TV est disponible pour les plateformes suivantes :

iOS Android Tablettes Amazon Fire PC et Mac via les navigateurs Web pris en charge Appareils Roku et téléviseurs intelligents Appareils Amazon Fire TV et téléviseurs intelligents Appareils Android TV et téléviseurs intelligents Chromecast Décodeurs Apple TV

Actuellement, le service n’est disponible sur aucune console de jeu, ni pour les téléviseurs intelligents Samsung, LG ou Vizio.

Disponibilité

Pour le moment, le service n’est disponible qu’aux États-Unis. Cependant, cela inclut tous les territoires du pays.

Est-ce que Philo TV en vaut la peine ?

Pour 25 $, le fait d’avoir plus de 65 chaînes de télévision en direct est une excellente affaire par rapport à de nombreux autres services de télévision sur Internet. Cependant, le service a certaines limites. Il n’y a pas de chaînes sportives en direct. Il n’a également que quelques chaînes d’information en direct et aucune des principales comme CNN, Fox News ou MSNBC. Les principales chaînes de divertissement telles que TNT, TBS, Disney Channel et Cartoon Network ne sont pas non plus disponibles. HBO, Cinemax et Showtime ne sont pas disponibles en tant que modules complémentaires. Enfin, les chaînes locales ne font pas partie de la programmation.

Si vous n’êtes pas intéressé par les sports en direct et que vous pouvez vivre sans regarder certaines des principales chaînes d’information et de divertissement, Philo TV propose beaucoup de télévision en direct pour très peu d’argent. Cependant, si vous voulez plus de chaînes, vous devriez rechercher d’autres services de streaming TV en direct.

L’un des avantages de Philo TV est sa fonction Cloud DVR. Vous pouvez enregistrer des émissions de télévision et des films en direct à partir du service, et vous pouvez les enregistrer via un serveur cloud jusqu’à un an. Il n’y a actuellement aucune limite sur le nombre d’émissions ou de films que vous pouvez enregistrer sur la fonction Cloud DVR. Vous pouvez également rejouer tout ce qui a été diffusé sur les chaînes de télévision en direct au cours des 72 dernières heures.

Vous pouvez diffuser sur jusqu’à trois appareils à la fois sur un seul compte. De plus, chaque compte prend en charge jusqu’à 10 profils, vous pouvez donc faire partager votre compte à votre famille et à vos amis. Chaque profil peut avoir ses propres émissions enregistrées et son propre historique de visualisation. En plus de toutes les chaînes de télévision en direct, les clients de Philo TV peuvent également regarder plus de 60 000 heures de films et d’émissions de télévision à la demande.

L’application Philo Android peut également être utilisée comme télécommande pour le service sur les appareils Chromecast, Android TV et Philo TV. Cette prise en charge sera ajoutée à l’application iOS à l’avenir.

FuboTV

Alternatives

Il existe de nombreux services de streaming TV en direct, mais à une exception près, aucun d’entre eux n’est aussi bon marché que Philo TV. Voici un aperçu de certains d’entre eux

TV en direct

Ce service propose plus de 20 chaînes de télévision en direct adaptées aux familles, y compris la gamme Hallmark Channel, à partir de seulement 5,99 $ par mois. Pour un peu plus d’argent, vous pouvez ajouter une qualité vidéo HD et des fonctionnalités Cloud DVR. Bien qu’il soit moins cher, il offre également une gamme de chaînes beaucoup plus petite que Philo TV et aucune option pour ajouter des chaînes de cinéma.

YouTube TV

Edgar Cervantes / Autorité Android

YouTube TV de Google commence à 64,99 $ par mois. Il propose plus de 85 chaînes de télévision en direct, y compris des chaînes d’information locales, sportives et principales. Il offre également des services DVR cloud illimités et une prise en charge pour lire jusqu’à trois appareils à la fois. Il existe également une prise en charge de l’ajout de chaînes de films et de la visualisation et de l’enregistrement 4K moyennant des frais supplémentaires. C’est certainement plus cher que Philo TV, mais il offre beaucoup pour l’argent.

Télévision en direct Hulu Plus

Edgar Cervantes / Autorité Android

Hulu Plus Live TV commence également à 64,99 $ par mois. Vous pouvez non seulement accéder à plus de 75 chaînes, y compris les chaînes locales, mais vous pouvez également regarder toutes les émissions de télévision et tous les films à la demande sur le service de streaming Hulu. Vous bénéficiez également de 50 heures de stockage Cloud DVR. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités telles que des chaînes de cinéma, jusqu’à 200 heures de stockage DVR et des flux d’appareils illimités à la maison moyennant des frais supplémentaires. Vous pouvez également dépenser 72,99 $ par mois et obtenir le forfait Disney Plus-Hulu-ESPN Plus qui ajoute deux services de streaming à la demande plus populaires.

Autres FAQ

Question : Philo TV a-t-il des fonctions de contrôle parental ?

UNE: Non, le service n’a pas de fonctionnalités parentales pour le moment.

Question : Philo est-il disponible en 4K ?

UNE: Non, aucun contenu n’est disponible en résolution 4K. Les émissions de télévision en direct sont limitées à une résolution de 720p et le contenu vidéo à la demande va jusqu’à une résolution de 1080p.

Question : Le service a-t-il des publicités ?

UNE: Les chaînes de télévision en direct ont les mêmes publicités que sur leurs services par câble, satellite et Internet.

Question : Quelles sont les exigences de vitesse de téléchargement Internet du service ?

UNE: Les exigences de vitesse sont les suivantes :

3Mbps – Vidéo de qualité SD

7 Mbps – Une vidéo de qualité HD

13Mbps – Plusieurs vidéos de qualité HD