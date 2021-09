Philosophie de Lorenzo Serafini Collection Printemps 2022 – WWD

in

Funky et insolente, la collection printemps Philosophy di Lorenzo Serafini a été conçue pour les filles qui s’habillent pour impressionner.

“Cette collection parle de liberté, de plaisir et d’un désir de s’exprimer à travers les vêtements d’une manière sans vergogne”, a déclaré Lorenzo Serafini, qui a révélé que pour la première fois depuis qu’il a rejoint la marque en tant que directeur créatif en 2014, il a consulté les archives de la marque. . En particulier, il a trouvé l’inspiration dans les campagnes publicitaires de Philosophy des années 90 qui faisaient un clin d’œil à l’esprit libre des années 70.

Les références à ces deux décennies se sont heurtées à la collection. Si les robes en maille à fentes hautes et les hauts de bikini portés sous les vestes en cuir masculin dégageaient une certaine finesse des années 90, l’intarsia de cuir multicolore sur les vestes de motard à franges, les pantalons évasés et à volants et les robes à sequins faisaient écho au glamour disco.

Sur l’air des chansons de Barry White, l’émission Philosophy s’est également ouverte à d’autres personnages de la mode, notamment un raver portant un pantalon laqué avec un haut sexy en forme de bondage imprimé de manière inattendue avec un motif floral peint à la main ; et une fille cool du centre-ville qui a assorti son blazer spacieux et allongé avec un chemisier fluide et une paire de pantalons bouffants en paillettes émeraude chatoyantes. Elle portait une interprétation en cuir à imprimé python d’un sac d’épicerie, montrant qu’on ne peut jamais être trop habillé pour faire du shopping.

Alors que les touches romantiques emblématiques de la marque étaient toujours là – fleurs délicates, dentelles et volants inclus – la philosophie évolue avec les jeunes femmes d’aujourd’hui, des individus indépendants qui refusent d’être mis dans une boîte.