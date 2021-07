Phipps accueillera un stand au marché aux puces de Rose Bowl – WWD

PRÉ-AIMÉ : Phipps s’associe au détaillant de Los Angeles Departamento, l’un de ses revendeurs, pour proposer sa gamme Phipps Gold Label de pièces vintage personnalisées au marché aux puces de renommée mondiale Rose Bowl à Pasadena, en Californie, plus tard ce mois-ci.

Ils organiseront un stand éphémère lors de l’événement mensuel du 11 juillet, proposant des articles sélectionnés, notamment des t-shirts, des accessoires, des vêtements de sport vintage, du denim et quelques pièces de défilé.

Basée à Paris, Phipps a été fondée en 2018 par Spencer Phipps dans le but de proposer des vêtements durables et bien conçus pour hommes. Il a lancé le concept Gold Label l’année dernière en ligne, proposant des pièces vintage et inutilisables personnalisées dans le cadre d’une mission visant à freiner la surproduction dans l’industrie de la mode. Une capsule de pièces de la ligne a été présentée avec la collection printemps 2022 du label le mois dernier, en plus de ses premières pièces pour femmes.

De plus en plus de marques reconnaissent le potentiel de trouver un écho auprès des consommateurs soucieux du développement durable en exploitant le marché de la revente en pleine croissance.

Le marché aux puces de Rose Bowl, réputé pour être le meilleur au monde et un pôle d’attraction pour les amateurs de vintage et les célébrités, attire environ 20 000 visiteurs chaque mois.

