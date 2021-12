Crédit photo : Phish Twitter

Phish se produira sans public dans le cadre d’une expérience « Dîner et film » pour célébrer le Nouvel An.

Après l’annulation des audiences pour la célébration du Nouvel An, Phish a décidé de faire de la limonade à partir de citrons. Le groupe interprétera trois sets complets ce réveillon du Nouvel An, en direct du Ninth Cube. Le spectacle sera présenté sans public et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Phish et LivePhish.com. Les décors seront également diffusés sur Phish Radio sur Sirius XM. Le groupe montera sur scène à 20 h 30 HE le 31 décembre.

L’émission s’appelle la série « Dîner et film » parce que Phish fournit les recettes de divertissement et de dîner. Les participants qui décident de regarder la diffusion en direct ont reçu des instructions spécifiques pour la préparation de leur dîner.

« Les recettes ont été choisies par le groupe et présentent la propre recette de Trey pour la limonade, un poulet entier rôti au citron, une entrée végétarienne de pâtes au citron et des barres de citron pour le dessert », lit-on sur le site Web. La série Phish’s Dinner and a Movie a distribué près de 900 000 $ de dons via la fondation WaterWheel depuis le début de la pandémie. SiriusXM a pris en charge les coûts de production pour rendre la diffusion Web gratuite.

« Nous aurons également trois affiches en édition limitée disponibles à partir de la course originale du jardin à la vente à partir de ce jeudi via Phish Dry Goods, ainsi que quelques produits supplémentaires », poursuit l’annonce. « Le produit de ces ventes d’affiches sera reversé à la Fondation WaterWheel et plus de détails seront bientôt partagés via Dry Goods. »

Recettes de phishing pour le réveillon du Nouvel An 2021 « Dîner et film »

Bol géant de limonade

Obtenez des citrons remis. Faites de la limonade. Pour une « limonade électrique », ajoutez les ingrédients souhaités. Profitez-en !

Poulet entier rôti au citron et aux herbes – Recette de Phish

Ingrédients:

2 citrons1 bulbe d’ail2 oignons jaunes1/4 tasse d’huile d’olive extra vierge1 poulet entier1/2 c. romarin frais émincé1/2 c. thym frais émincé1/3 tasse de bouillon de poulet2-3 carottes entières2-3 pommes de terre (Yukon Gold recommandé)Sel casherPoivre noir moulu

Instructions

Sortez le poulet du réfrigérateur. Retirez les abats s’il y en a et jetez-les. Rincez le poulet à l’eau et séchez-le. Laissez-le pendant que vous préparez la sauce. Préchauffez le four à 425 degrés avec la grille en bas. Vous aurez besoin d’une rôtissoire pour votre poulet.Émincer l’ail et mélanger avec les herbes et trois c. d’huile d’olive et deux pincées de sel.Répartir la moitié du mélange entre la peau de poulet et le reste sur le dessus. Assaisonner généreusement l’extérieur du poulet avec le mélange, du sel et du poivre. Couper les citrons entiers en deux, éplucher les oignons et les couper en quartiers. Mettre un demi citron à l’intérieur du poulet, puis mettre les autres moitiés de citron, l’oignon, l’ail, les carottes et pommes de terre autour du poulet. Assaisonner les légumes et verser le bouillon de volaille au fond de la casserole. Rôtir pendant 45 minutes ou jusqu’à ce que la température à l’intérieur de la cuisse atteigne 175 degrés. Retirer et laisser reposer le poulet pendant 15 minutes avant de le couper pour servir.

Vous voulez le reste des recettes de Phish pour un dîner et un film ? Consultez le site officiel ici pour les recettes de pâtes au citron et de barres au citron.