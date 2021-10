Phoebe Bridgers fait face à un procès en diffamation de 3,8 millions de dollars pour des publications sur Instagram

in

Crédit photo : Graeme Anderson / CC par 2.0

L’auteure-compositrice-interprète Phoebe Bridgers fait officiellement face à une poursuite en diffamation de 3,8 millions de dollars de la part du “producteur de disques, musicien et homme d’affaires bien établi” Chris Nelson.

Nelson a récemment déposé une plainte de 25 pages auprès de la Cour supérieure de Los Angeles, et Digital Music News a obtenu une copie exclusive du dossier correspondant. Selon l’action fermement formulée, le plaignant « possède et exploite » un studio d’enregistrement appelé Sound Space dans le centre-ville de Los Angeles, avec « de nombreux artistes et musiciens bien connus » ayant travaillé avec lui et/ou patronné son entreprise.

Phoebe Bridgers, née à Pasadena, en Californie, ne fait cependant pas partie de ces artistes et musiciens, car elle et Nelson “n’ont jamais travaillé ensemble à quelque titre que ce soit”, selon le texte juridique. Au contraire, la plaignante “a d’abord entendu parler de” Bridgers par “son batteur, Marshall Vore”, poursuit le procès, Vore et Bridgers ayant prétendument “eu une relation antérieure” qui a commencé lorsque l’auteur-compositeur-interprète “Motion Sickness” “était en elle. les adolescents.” (Vore a un crédit d’écriture sur cette dernière piste.)

Il convient de mentionner ici que le plaignant est « un collectionneur, un distributeur et un revendeur d’instruments de musique respecté et expert », soutient le procès, ayant enregistré « une moyenne mensuelle de 58 000 $ de ventes d’équipements de musique sur Reverb.com au cours de la majorité de ses cinq années d’existence. tenure » sur la plateforme. Cette demi-décennie d’expérience de vente a également vu Nelson effectuer “plus de 2 000 transactions réussies” tout en recevant “une note presque parfaite de 99,99% 5 étoiles avec plus de 1 400 avis”.

De plus, Nelson dit qu’il « s’efforce de promouvoir la diversité dans la musique et cherche intentionnellement à travailler avec des personnes de couleur, des femmes et des membres de la communauté LGBTQ sur des projets musicaux afin d’offrir des chances égales à tous les musiciens sans distinction de race, d’ethnicité, de sexe. , ou l’orientation sexuelle.

Gardant ces points à l’esprit, le plaignant « et sa petite amie de l’époque, Emily Bannon… ont commencé à avoir des relations sexuelles consensuelles avec l’accusé Bridgers » dans le courant de 2018, selon le texte.

Septembre 2019 a ensuite vu le trio célébrer leur relation, le procès alambiqué se poursuit, bien que le plaignant pense que “Bridgers a eu une relation sexuelle antérieure avec Bannon”. S’appuyant sur l’idée, «peu de temps après» le début de la relation de Nelson avec Bannon, «il a été révélé» que Bannon, Bridgers et le petit-ami de Bridgers de l’époque, Conor Oberst, «avaient une relation» à eux.

En tout état de cause, “Bridgers et Bannon ont poursuivi leur relation même après la fin de la relation entre le demandeur et Bannon vers l’automne 2019”, selon Nelson, citant comme preuves des photos Instagram (ainsi que des apparitions publiques) impliquant les deux.

De plus, Bannon aurait écrit dans un e-mail de mars 2020 au plaignant : « ‘Elle [Phoebe Bridgers] et je m’aime toujours sans fin, comme nous le faisions avant que je ne te connaisse et comme nous le ferons dans un avenir prévisible.

Puis, en octobre 2020, Bridgers aurait publié des « déclarations fausses et trompeuses » à propos de Nelson sur Instagram, écrivant : « J’ai été témoin et je peux personnellement vérifier une grande partie des abus (entretien, vol, violence) perpétrés par Chris Nelson, propriétaire d’un studio appelé Espace sonore.

Phoebe Bridgers, 27 ans, aurait également “dirigé le public vers le compte Instagram public de Bannon” – le profil n’était plus en ligne au moment de la rédaction de cet article – avant de republier plusieurs des revendications associées.

Parmi ces allégations figuraient des allégations selon lesquelles Nelson avait battu à mort un « jeune homme Latinx après l’avoir provoqué avec une insulte raciale », « « ‘ ‘ , ,’ » et « ‘escroqué [a] voisin sur un montant estimé de 100 000 $ à 130 000 $ », indique le procès.

Les affirmations choquantes alléguaient également que Nelson avait créé « de fausses guitares « rares » pour escroquer les collectionneurs et les musées », « « » volé [a] unité de stockage d’environ des dizaines de milliers de dollars d’effets personnels,'” et intentionnellement à l’arrière “‘ conducteurs de couleur…[before] les mettant au défi d’appeler la police, sachant que son privilège blanc le protégerait de n’importe quelles conséquences mais exposerait ses victimes à un niveau de risque prohibitif (d’expulsion, d’incarcération ou de brutalité) en les forçant à interagir avec les flics.

Nelson “est informé et pense que le défendeur Bridgers a malicieusement et intentionnellement publié les déclarations fausses et diffamatoires… (Soit dit en passant, Nelson a déposé une plainte distincte contre Bannon en décembre 2020.)

Enfin, “environ 24 heures après la publication des déclarations diffamatoires” – qui, selon le plaignant, lui ont fait perdre des affaires – Phoebe Bridgers aurait dit à Nelson “à Moon Juice à Silverlake, en Californie, qu’elle avait l’impression que les commentaires étaient gris, elle n’avait pas vu Bannon dans mois, et elle pensait que Bannon était en cure de désintoxication pour fouetter.

Au moment de la publication de cet article, Bridgers ne semblait pas avoir commenté publiquement le procès, qui arrive environ six mois après qu’elle a fait la une des journaux pour avoir brisé sa guitare sur Saturday Night Live.