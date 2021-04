Phoebe Bridgers met aux enchères sa guitare SNL Smashed pour 101500 $

Phoebe Bridgers a vendu aux enchères sa guitare SNL cassée pour une œuvre caritative, rapportant 101500 $.

Bridgers a causé une puanteur en ligne après que certains musiciens aient commenté l’instrument brisé en février. La guitare écrasée a récemment été mise aux enchères par GLAAD et vendue plus de 100 000 $ à la clôture des enchères.

Le producteur superviseur des GLAAD Media Awards a déclaré que la vente aux enchères avait décollé. «Je sais qu’elle a une base de fans fidèles», dit Anthony Ramos. «Samedi soir, quand je me suis couché, c’était autour de 18 000 $, et je me suis dit: ‘C’est un bon nombre!’ J’espérais en quelque sorte que nous arriverions à 25. Puis je me suis réveillé et il était 40, puis 50, puis 80 et enfin plus de 100. Évidemment, nous avons été très agréablement surpris. Je suis tellement reconnaissant que quelqu’un ait voulu soutenir notre travail et voulait tellement cette guitare », a déclaré Ramos à Variety.

Le nom du soumissionnaire gagnant est un secret pour protéger sa vie privée. Phoebe a fait don de la guitare à GLAAD pour aider à amasser des fonds pour la communauté LGBTQ. «Elle a fait un excellent album, et nous aimons tout le travail qu’elle fait et aimons travailler avec elle», a poursuivi Ramos. Bridgers a été nominée pour une artiste musicale exceptionnelle aux GLAAD Music Awards, bien qu’elle ait perdu contre le rappeur parvenu Chika.

Alors, qui a eu l’idée de vendre la guitare aux enchères en premier lieu? Ramos dit qu’il a contacté Phoebe Bridgers pour savoir ce qui est arrivé à la relique brisée après la diffusion de l’épisode de SNL en février. Bridgers était heureuse que quelqu’un s’intéresse à la relique, qu’elle gardait.

«Heureusement, personne ne s’en est débarrassé», dit Ramos. «Il est en très bon état, étant donné qu’il est manifestement en détresse et cassé. Je peux le voir être placé sur un mur comme une grande œuvre d’art. Bridgers a brisé la guitare pendant l’apogée de «I Know the End». L’événement a déclenché des réactions en ligne de la part d’autres musiciens comme David Crosby, qui est intervenu.

«Pathétiques, les guitares servent à jouer, à faire de la musique, pas à les dénigrer stupidement sur un faux moniteur pour un théâtre enfantin», a tweeté Crosby après avoir regardé l’épisode. Beaucoup en ligne ont rapidement souligné l’hypocrisie affichée, alors que Pete Townshend et Jimi Hendrix faisaient des spectacles en détruisant leurs instruments. La réponse de Crosby? «Je ne donne vraiment pas de F volant si d’autres l’ont déjà fait. C’est toujours stupide.

D’autres ont souligné que la guitare que le chanteur avait cassée sur scène était relativement bon marché. «J’ai dit à Danelectro que j’allais le faire, et ils m’ont souhaité bonne chance et m’ont dit qu’ils étaient difficiles à briser», a-t-elle tweeté à propos de l’incident.