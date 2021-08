Phoebe Bridgers partage la couverture de “Nothing Else Matters” de Metallica

Phoebe Bridgers a partagé une reprise autoproclamée « baroque » de “Nothing Else Matters” de Metallica. La chanson apparaît sur la prochaine compilation caritative La liste noire de Metallica, qui tombe le 10 septembre sous forme numérique et dans les éditions physiques le 1er octobre.

Le morceau de Bridgers présente la production de Tony Berg et Ethan Gruska, ce dernier étant responsable de la partie piano. “C’était tellement amusant d’y participer”, a déclaré Bridgers lors d’une conversation avec Zane Lowe sur Apple Music 1. “J’ai l’impression que ma version sonne presque baroque. Littéralement, Jacques [Hetfield] fait toutes sortes de sauts d’octave bizarres et des trucs que je ne peux pas faire, et j’ai presque un Billie Eilish approche de juste à côté du microphone, en l’exécutant à l’opposé d’eux, ce qui était vraiment amusant de se pencher.

“J’ai toujours été une grande fan de Metallica”, a-t-elle déclaré. «Je pense que c’est drôle, mon introduction à eux était probablement bien plus tard que tant de gens qui les ont toujours aimés. Mais quand j’étais adolescent, je suis allé à En dehors des terres et je connaissais vraiment les chansons de Metallica dans les jeux vidéo et tout ça, mais je suis allé à Outside Lands et j’ai vu leur set et je me suis dit : “C’est un groupe de rock”. C’est une sorte de passerelle vers le métal parce qu’ils sont si accrocheurs et que vous pouvez vous en accrocher tellement et que cela peut en fait rester coincé dans votre tête. C’est donc ce que j’ai toujours aimé chez Metallica, c’est qu’ils n’hésitent pas à faire un bon crochet.

Le 30e anniversaire du chef-d’œuvre éponyme de Metallica, largement connu sous le nom de The Black Album, aura lieu demain, le 12 août. Avant la sortie de The Metallica Blacklist le 10 septembre, le groupe a présenté des reprises d’artistes tels que St. Vincent, Sam Fender, Jason Isbell, J Balvin et Jon Pardi.

Phoebe Bridgers apparaîtra également sur le prochain album de The Killers, Pressure Machine, qui sortira ce vendredi 13 août.

Précommandez la liste noire de Metallica.