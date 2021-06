Phoebe Dynevor explique comment ils vont gérer l’absence de Régé-Jean Page

En fait, selon les livres originaux, la deuxième partie se concentre sur Anthony, le frère aîné des Bridgerton, et ce sera donc dans la série. « Je pense, honnêtement, que c’est la joie du programme à long terme, pouvoir voir comment se déroulent ces différentes histoires d’amour “Phoebe a continué.”Il n’y a pas deux saisons identiques et ils auront une émotion différente ».

Bridgerton (2020). (Avec l’aimable autorisation de Netflix)

“Je pense que chaque saison sera vraiment différente et magique à sa manière. Et c’est honnêtement ce que je pense être si brillant dans ce qu’ils ont créé Shonda [Rhimes] et Chris [Van Dusen]”ajouta le protagoniste.”Il n’y a pas beaucoup de séries télévisées qui font ça., qui se concentrent sur des personnages différents chaque saison. Mais je pense que chaque saison aura sa propre magie, ce qui est génial”, a-t-il expliqué dans l’interview.