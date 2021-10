Phoebe Dynevor joue dans la campagne Glam Holiday 2021 de Charlotte Tilbury

in

Phoebe Dynevor nous a impressionnés en tant que Daphne dans le drame de régence Netflix, Bridgerton. Maintenant, elle joue dans une toute nouvelle campagne de vacances pour une marque de maquillage que nous aimons tous. Comme cela a été récemment annoncé, Phoebe est désormais ambassadrice de la marque Charlotte Tilbury, et c’est la première fois que la marque s’associe à une célébrité.

“Charlotte est une maquilleuse légendaire et j’admire tellement sa gamme depuis des années”, a déclaré Phoebe dans un communiqué de presse. “Même sur Bridgerton, la maquilleuse sur le plateau a utilisé une lèvre Pillow Talk pour Daphne ! J’ai adoré faire partie de la campagne des fêtes de Charlotte.”

En parlant de Pillow Talk, les nouvelles offres de la marque de maquillage comprennent plusieurs ensembles mettant en vedette la teinte emblématique, comme l’incontournable coffret collector Pillow Talk Dreams Come True et l’ensemble Pillow Talk Beautifying Eye Filter. De nouveaux gloss, palettes pour les yeux et ensembles de soins de la peau sont également disponibles pour que vous puissiez saisir cette saison des vacances. Le meilleur, c’est qu’il y a des cadeaux pour tous les budgets. Découvrez tous les nouveaux lancements étonnants ci-dessous.