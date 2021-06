Phoebe Dynevor sur le regard féminin ‘Bridgertons’, le désir sexuel ⋆ .

L’année dernière a été une course folle pour tout le monde, mais les sommets uniques de Phoebe Dynevor ont peut-être été plus extrêmes que la plupart: le spectacle qu’elle venait de terminer avant le verrouillage – “Bridgerton” de l’ère Regency England, dans lequel elle joue le rôle d’ambivalent, hautement éligible Daphne – est devenu un phénomène alors que les fans l’ont analysé à l’infini sur les réseaux sociaux, et certains ont même créé une comédie musicale.

Dynevor, 26 ans, est une artiste professionnelle depuis son adolescence (“The Village”, “Younger”, le prochain long métrage “The Color Room”) et vient d’une famille du showbiz (Maman est un vétérinaire de “Coronation Street”, papa un scénariste), mais elle dit que ce niveau de renommée prend un certain temps pour s’y habituer. Elle a parlé avec The Envelope via Zoom pour discuter du début de la saison 2, de l’importance des corsets pour jouer et de cette scène qui avait tant de téléspectateurs dans les bras virtuels.

La première saison de “Bridgerton” tournée dans le vide et puis ça a décollé. En quoi le tournage de la saison 2 est-il différent ?

Voir tout le monde sur le plateau était incroyable et bouleversant ; nous avons pleuré et nous nous sommes embrassés. Nous n’étions pas tous ensemble depuis avant la pandémie, car nous avons terminé le tournage et puis une semaine plus tard, la pandémie a explosé. Ce fut une transition si rapide du tournage à la pandémie pour ensuite devenir un énorme succès.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le public l’a si bien adopté?

Je l’ai regardé avant sa sortie et je me suis dit : « Wow, il y a quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant. Beaucoup de gens pourraient en profiter. Mes grands-parents, mes amis, ma petite sœur adoreraient ça. Mais vous ne savez jamais ce que cela va signifier pour le monde, car dès que vous faites une œuvre d’art et que vous la laissez sortir, les gens la revendiquent et cela devient autre chose.

Le spectacle était intentionnellement diversifié dans son casting et sa narration. En tant qu’artiste blanc, vous sentez-vous responsable de rechercher des emplois qui reflètent activement la diversité ?

Je le fais, je le fais vraiment. Lorsque Black Lives Matter s’est produit l’année dernière – c’était juste après la fin du tournage – cela a suscité de nombreuses conversations et cimenté ces choses pour moi, en particulier en travaillant avec des gens comme Adjoa [Andoh] et Golda [Rosheuvel] dans l’émission, voyant comment des gens comme ça n’avaient pas été représentés dans ces histoires auparavant. Nous devons tous contribuer de toutes les manières possibles à raconter des histoires qui incluent tout le monde ; c’est notre travail, de nous exprimer et de nous assurer que nous représentons les gens. Parce que dans le passé, nous ne l’avons pas fait.

Phoebe Dynevor dans le rôle de Daphne Bridgerton dans “Bridgerton”.

(Liam Daniel/Netfix)

Un autre aspect de ce qui a rendu “Bridgerton” frais était la façon dont il dépeint le sexe et la romance à travers un regard généralement féminin.

C’était une décision vraiment consciente pour nous d’avoir Daphné allongée dans le lit et de voir Simon, au lieu que ce soit un regard masculin – c’était son regard et sa sexualité. Cette chose où certaines personnes prétendent que les femmes n’ont pas de pulsion sexuelle ou autre – nous devons le voir. Parce que nous le faisons. Nous avons des orgasmes et nous avons tous ces sentiments. Pouvoir représenter cela était nouveau pour moi.

Cela dit, il y a eu une scène que certains ont trouvée controversée, dans laquelle Daphné découvre ce que Simon (Regé-Jean Page) fait pour empêcher d’avoir des enfants. et a des relations sexuelles avec lui malgré le fait qu’il lui ait dit “non”. Avez-vous trouvé cela gênant pendant le tournage ou après ?

Je veux dire, je ne l’ai pas fait. À la fin de la journée, nous racontons une histoire, et dans le livre [by Julia Quinn] c’est ce qui s’est passé, alors on a joué ça. C’est génial qu’en tant qu’artistes, nous puissions déclencher cette conversation et faire dire aux gens : « Attendez, ce n’était pas OK ». Juste parce que j’ai joué un rôle dans cela, je ne tolère pas ce comportement. Je suis d’accord avec les gens qui en ont été indignés d’une certaine manière, mais aussi — quelle belle conversation à déclencher, vous savez ?

Vous aviez de l’expérience avec les vêtements d’époque avant ce spectacle, mais qu’est-ce que ça fait d’essayer de jouer un personnage tout en étant lié en corsets ou tenues d’époque ?

J’ai eu de la chance car je n’avais qu’un demi-corset, donc c’était pas mal. On s’y habitue, mais j’étais très soulagé de l’enlever à la fin de la journée. Daphne avait au final environ 104 robes qui étaient toutes entièrement faites à la main. Pour moi, le costume fait la moitié du travail pour vous, voire plus de la moitié du travail. Vous devez tirer vos épaules en arrière puis votre menton remonte à cause de la façon dont les sangles vous tirent. La même chose pour les hommes – ils avaient un cou très haut et ne pouvaient pas bouger leur cou correctement.

Vous jouez depuis l’adolescence sous une forme ou autre. Mais si tout n’avait pas fonctionné, qu’auriez-vous voulu faire de votre carrière ?

Une sorte de psychologue. Je m’intéresse vraiment au fonctionnement de l’esprit des gens, à ce qui les rend tristes ou heureux. Je suis intrigué par les gens et je m’en soucie. Mais je peux le faire avec le jeu d’acteur. Donc je ne rate rien !

