Phoebe Dynevor vacances au milieu de Split de Pete Davidson

Au cas où vous l’auriez manqué, Phoebe Dynevor de Bridgerton et Pete Davidson de SNL ont décidé d’arrêter après environ cinq mois de relation, et alors que tout le monde est en spirale et qu’Internet regorge de gros titres sur ~ ce qui s’est mal passé ~ elle est ici en vacances avec des amis.

Selon Page Six, Phoebe se détend en Croatie avec sa co-vedette de Bridgerton, Sabrina Bartlett. Samedi, elle a légendé une photo d’eux nageant dans la mer avec “Just two happy peas”.

Pendant ce temps, Sabrina a également publié une tonne de contenu du voyage, y compris des photos d’elle et Phoebe explorant la région viticole et vivant leur meilleure vie sur un bateau à l’heure d’or, comme vous le faites.

Ni Phoebe ni Pete n’ont parlé (ni confirmé) de leur séparation, mais Us Weekly rapporte que leur rupture est principalement due au fait qu’ils ne vivent pas dans le même pays.

“La distance a mis à rude épreuve la relation et elle a été difficile à maintenir”, a déclaré une source au média, ajoutant qu’ils “s’étaient bien amusés lorsqu’ils étaient ensemble”.

Pour rappel, ces deux-là ont été aperçus ensemble pour la première fois en mars, et en avril, Us Weekly a confirmé qu’ils “allaient bien malgré le fait qu’ils ne pouvaient pas physiquement passer du temps ensemble”. Le couple a d’abord réussi à faire avancer les choses par le biais du texte et de FaceTime, et a fait sa première apparition publique ensemble à Wimbledon.

En ce moment, Phoebe et Pete sont tous les deux occupés à travailler : Phoebe a tourné la deuxième saison de Bridgerton en Angleterre (OUI PLS NE PEUT PAS ATTENDRE), tandis que Pete est actuellement à New York pour le tournage du prochain film Meet Cute avec Kaley Cuoco.

