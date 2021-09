Phoebe English RTW Printemps 2022 – WWD

in

La designer britannique Phoebe English a dévoilé sa nouvelle collection à la British Library dans une série d’installations intitulée “An Alternative Route” pour partager ses recherches et développements de l’année dernière, qui comprenaient des recherches sur la teinture végétale, l’agriculture régénérative, la séquestration du carbone et la réutilisation du textile. “déchets.”

Le regard: Des citadins soucieux de l’environnement qui travaillent dans l’industrie de l’art et de la création.

Citation à noter : « Nous espérons vous faire découvrir les systèmes, les réseaux et les partenariats avec lesquels nous travaillons afin de faire notre travail avec des méthodes moins extractives. À la recherche d’une définition pratique de la conception régénérative, nous nous sommes demandés ; Comment pouvons-nous réinvestir plus que ce que nous retirons de nos systèmes naturels avec notre processus de conception ? »

Aspect clé : Des chemises blanches confectionnées avec des chutes de dentelle provenant de boutiques de mariage britanniques ; hauts, manteaux et jupes à motif demi-lune; et des robes et chemises froissées.

Emporter: Les histoires en coulisses de la collection d’English sont une révélation pour l’industrie de la mode en général. Son approche de conception sol à sol est vraiment durable, respectueuse de l’environnement et belle.