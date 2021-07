Phoebe Philo revient à la mode en lançant sa propre maison – WWD

Phoebe Philo revient à la mode avec une maison indépendante éponyme et avec LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton en tant qu’investisseur minoritaire.

La célèbre designer britannique a déclaré à WWD qu’elle créerait des vêtements et des accessoires « enracinés dans une qualité et un design exceptionnels », et divulguerait plus de détails sur sa nouvelle marque en janvier 2022.

WWD a annoncé en février 2020 que Philo avait commencé à planifier une nouvelle collection et à interviewer des designers. Selon des sources du marché, elle a une petite équipe qui travaille à Londres depuis la fin de l’année dernière.

L’une des designers les plus vénérées – et les plus rentables – de sa génération, Philo a récemment conçu un rajeunissement spectaculaire de la marque au cours d’un mandat de 10 ans chez Céline, l’une des 75 marques contrôlées par LVMH. Saison après saison, elle a fabriqué des vêtements féminins et modernistes et des sacs à main distinctifs, accumulant une base de fans intensément fidèles.

“Être dans mon studio et créer à nouveau a été à la fois excitant et incroyablement gratifiant”, a déclaré Philo dans une brève déclaration. «Je suis très impatient de reprendre contact avec mon public et les gens du monde entier. Être indépendant, gouverner et expérimenter selon mes propres termes est extrêmement important pour moi. »

Cependant, elle a fait appel à un puissant partenaire silencieux en LVMH. La taille de la participation minoritaire du groupe français n’a pas pu être connue dans l’immédiat et les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Il est entendu que Philo est le seul autre actionnaire de l’entreprise.

« J’ai une relation de travail très constructive et créative avec LVMH depuis de nombreuses années. C’est donc une progression naturelle pour nous de nous reconnecter sur ce nouveau projet. J’ai beaucoup apprécié échanger sur de nouvelles idées avec Bernard Arnault et Delphine Arnault et je suis ravie de me lancer dans cette aventure avec leur soutien », a-t-elle ajouté.

Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, a qualifié Philo de « l’un des designers les plus talentueux de notre temps ».

« Nous la connaissons et l’apprécions depuis longtemps. Phoebe a contribué au succès du groupe à travers ses magnifiques créations sur plusieurs années », a-t-il déclaré. “Dans cet esprit, je suis très heureux de m’associer à Phoebe dans son aventure entrepreneuriale et lui souhaite beaucoup de succès.”

Étant donné le culte de Philo, son retour à la conception de collections et au lancement d’une nouvelle marque ne manquera pas de faire saliver les détaillants spécialisés – et certains designers s’inquiéter. De nombreuses marques, grandes et petites, ont tenté de s’emparer de sa couronne et de recruter ses fidèles, avec plus ou moins de succès.

La créatrice fait profil bas depuis qu’elle a quitté Céline fin 2017. Dans l’un de ses premiers projets publics, elle a signé pour être jurée pour les prix ANDAM 2021, qui ont été décernés à Paris au début du mois. (Philo a fait ses fonctions par vidéoconférence depuis Londres en raison des restrictions de voyage en cours liées à la pandémie.)

Il est inhabituel, mais pas sans précédent, que LVMH soutienne une nouvelle marque. Son expertise principale réside dans l’animation de marques patrimoniales telles que Louis Vuitton, Dior et Fendi avec des designers buzzy, des ambassadeurs de célébrités, des razzmatazz de vente au détail et des événements presse et clients spectaculaires.

En 2019, elle a lancé une marque de mode pour Rihanna, suite au succès retentissant des produits de beauté Fenty by Rihanna. La start-up s’est heurtée à la crise du coronavirus et LVMH et la pop star ont mis la maison de luxe en pause en février dernier, tout en rugissant avec la lingerie Savage x Fenty. Auparavant, LVMH avait créé une maison de couture pour Christian Lacroix en 1987 et l’avait vendue au groupe Falic en 2005.

Les enjeux minoritaires ne sont généralement pas la norme non plus pour le géant français du luxe, bien que ce soit le cas de la maison de couture londonienne de Jonathan Anderson, JW Anderson, par exemple. LVMH a pris une participation de 46% en 2013 en même temps que l’embauche du designer en tant que directeur créatif de la maison espagnole de maroquinerie Loewe.

Il est entendu que Philo est resté en contact étroit avec la famille Arnault, en particulier Delphine, et continuera d’avoir accès au cerveau et au muscle immobilier du groupe alors qu’elle développe son entreprise indépendante.

Le plan de distribution et d’autres détails n’ont pas pu être appris immédiatement, bien que Philo ait longtemps évité le commerce en ligne, préférant les boutiques remplies de socles en marbre et de grandes plantes lorsqu’elle était chez Céline. Elle a également travaillé avec des détaillants spécialisés prestigieux, dont Le Bon Marché, Selfridges et Dover Street Market

Diplômée de l’école de mode Central Saint Martins de Londres, Philo était camarade de classe avec Stella McCartney et a travaillé avec elle lorsque McCartney a lancé sa propre collection après l’obtention de son diplôme. Philo a suivi McCartney à Chloé en 1997 et a pris le poste le plus élevé en 2001 lorsque McCartney a quitté pour créer sa propre maison de couture dans une joint-venture avec Gucci Group.

Avec son style personnel saisissant, Philo a réussi à accélérer le rajeunissement de Chloé et à la catapulter dans la maroquinerie à forte marge. Elle est devenue connue pour ses vêtements qui mélangeaient habilement des éléments masculins comme les pantalons et des plats aussi féminins que les chemisiers à froufrous. Au cours de son mandat, le look de Chloé a été largement imité par les chaînes de mode rapide et elle a créé des sacs à main à succès comme le Paddington et le Silverado.

Elle a démissionné de Chloé en 2006 pour des raisons personnelles, citant le souhait de passer plus de temps avec ses jeunes enfants.

Trois ans plus tard, après de longues discussions avec LVMH sur le lancement d’une marque éponyme, Philo se retrouve à la tête de Céline, qui offre une plate-forme immédiate pour ses créations, puisque la marque possède des boutiques dans les meilleurs endroits du monde et des usines de maroquinerie.

Philo a fait ses débuts avec une esthétique minimaliste plus avant-gardiste chez Céline, teintée de touches artistiques, et ses collections ont dépassé toutes les attentes en matière de revenus et ont été largement acclamées, malgré ses réticences à l’égard du commerce électronique et une politique d’indépendance avec la presse.

Elle a été remplacée chez Céline par Hedi Slimane, qui a laissé tomber l’accent du nom de la marque et réorienté la marque vers le chic français bourgeois et rétro.

