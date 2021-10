Phoebe Robinson a les conseils dont vous avez besoin avant votre prochaine grande réunion

Bienvenue dans Tales From the Top d’E!, notre série sur les femmes qui sont des chefs de file dans leur domaine et des maîtres dans leur métier. Couvrant des industries et des expériences, ces femmes puissantes répondent à toutes les questions que vous vous posez sur la façon dont elles sont arrivées là où elles sont aujourd’hui – et ce qu’elles ont surmonté pour y arriver. Lisez pendant qu’ils donnent vie à leur curriculum vitae.

Si tu pensais Phoebe RobinsonL’histoire de a commencé avec une jeune fille rêvant d’une carrière dans la comédie, détrompez-vous.

« Je n’avais vraiment aucun intérêt ou désir de faire de la comédie », a révélé Robinson à E! News dans une interview exclusive. Oui, c’est de la bande dessinée Phoebe Robinson dont nous parlons, la moitié de 2 Dope Queens qui a sa première comédie spéciale, Désolé, Harriet Tubman, qui sort sur HBO Max dans quelques jours.

Au lieu de cela, à part faire de l’improvisation à l’université, Robinson pensait que son avenir était dans l’écriture de scénarios. Puis, une demande d’un ami a changé la direction de son destin pour toujours. « En 2008, elle m’a dit ‘Hé, je veux juste suivre ce cours de stand-up pour le plaisir’ et j’ai dit ‘Le stand-up est stupide.’ Je ne l’ai pas vraiment regardé et je ne m’en souciais pas vraiment », se souvient-elle. « Et elle m’a dit: » Prends simplement le cours. Cela ne fait que huit semaines. » Et alors, j’ai dit : ‘OK’… Et ça a complètement changé ma vie. »

« En y regardant maintenant », a-t-elle ajouté, « c’est comme, ‘Fille, que devrais-je faire d’autre que de la comédie?’ Mais, à l’époque, je ne pensais tout simplement pas de cette façon. »