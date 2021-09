Phoebe Waller-Bridge quitte l’émission de redémarrage de M. et Mme Smith d’Amazon

Phoebe Waller-Bridge ne jouera plus dans la série de redémarrage d’Amazon du film Mr. And Mrs. Smith. Le spectacle a été annoncé pour la première fois en février et Waller-Bridge devait jouer aux côtés de Donald Glover.

Selon The Hollywood Reporter, le créateur de Fleabag, Waller-Bridge, a quitté M. et Mme Smith en raison de “différences créatives”. Glover est toujours attaché au projet, à la fois en tant qu’acteur, co-créateur et producteur exécutif. Francesca Sloane (Fargo) est la showrunner de la série, qui est actuellement en cours d’écriture et commencera la production en 2022. THR déclare que c’est Glover qui a d’abord approché Waller-Bridge pour apparaître avec lui dans la série et que la rupture est entièrement à l’amiable. .

Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag

M. et Mme Smith se concentre sur les assassins mariés qui sont tous deux engagés pour s’entretuer. Angelina Jolie et Brad Pitt ont joué les rôles dans le film de 2005, qui a été réalisé par Doug Liman (The Bourne Identity, Edge of Tomorrow) et a rapporté plus de 487 millions de dollars au box-office mondial.

Bien que Waller-Bridge ait quitté ce projet, elle restera impliquée avec Amazon. Le studio a précédemment coproduit la deuxième saison de Fleabag, et en 2019, elle a signé un énorme contrat avec Amazon pour développer de nouvelles émissions.

Waller-Bridge fait partie de la distribution du cinquième film d’Indiana Jones, qui est actuellement en production avant une sortie en juillet 2022. Le film a récemment ajouté Antonio Banderas à un casting qui comprend également Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson et Thomas Kretschmann. Harrison Ford reviendra en tant qu’archéologue emblématique, sous la direction de James Mangold de Logan.