Phoenix profite des Clippers

21/06/2021 à 04h03 CEST

Efe

Devin Booker, avec le premier triple-double de sa carrière, a une nouvelle fois été le phare des Phoenix Suns qui ont pris l’avantage (1-0) contre les Los Angeles Clippers dans le serré et très serré premier match de la finale de la Conférence Ouest (120-114).

Les Angelenos ont vendu chèrement leur défaite et se sont rapprochés de seulement deux points avec 22 secondes à jouer.

Mais Booker, dans un grand jeu de l’échiquier de Monty Williams qui a également profité d’un échec évident en défense de Rajon Rondo, a égalé la victoire locale avec un partenaire sans opposition.

Le gardien des Suns a clôturé sa belle performance avec 40 points (15 sur 29 aux tirs), 13 rebonds et 11 passes décisives.

Il a également reçu un soutien dans le jeu intérieur de Deandre Ayton (20 points et 9 rebonds).

Pour les Clippers, qui dans leur histoire ne s’étaient jamais qualifiés pour une finale de conférence jusqu’à présent, Paul George était le plus en vue avec 34 points (10 sur 26 aux tirs), 4 rebonds et 5 passes décisives.

Reggie Jackson avait 24 points, mais les Clippers ont raté une plus grande présence de joueurs comme Marcus Morris (6 points sur 3 sur 11 tirs).

Deandre Ayton et Mikal Bridges ont contribué à la 8e victoire consécutive des @Suns lors des #NBAPlayoffs ! #ThatsGame @DeandreAyton : 20 PTS, 9 REB @ mikal_bridges : 14 PTS, 2 15h 1-0 PHX lead… Match 2 : mardi à 21h/et sur ESPN pic.twitter.com/CTndq65JT6 – NBA (@NBA) 20 juin 2021

Ce premier duel entre les Suns et les Clippers arrivé marqué par les absences.

Chris Paul, meneur de jeu partant et cœur des Suns, est absent en raison du protocole du coronavirus, tandis que la star des Clippers Kawhi Leonard s’est blessé au genou et n’a plus disputé les deux derniers matchs de la série précédente.

Les Angelenos ont débarqué à Phoenix (USA) après avoir battu les Utah Jazz (4-2) d’une excellente manière dans un match nul qui s’est terminé vendredi soir par une remontée mémorable après avoir traîné de 25 points au troisième quart-temps.

En revanche, les Suns ont profité d’une semaine complète de repos après avoir écrasé les Denver Nuggets de Nikola Jokic (4-0).

Paul George a déclaré aux médias cette semaine qu’après la blessure de Kawhi Leonard, il s’était senti obligé de tirer la voiture comme il l’avait fait dans ses jeunes années chez les Indiana Pacers.

Avec cet état d’esprit, l’attaquant est sorti déterminé à punir les Suns dès le début et, avec 7 points en début de match, a donné la première avance aux visiteurs (10-14 avec 6,35 à jouer).

Mais les Suns, à moins d’un premier quart d’imprécisions et de peu de succès offensifs, sont restés dans le match avec les contributions de Jae Crowder et Devin Booker (21-21).

Le jeu intérieur a pris le devant de la scène dans le deuxième set.

DeMarcus Cousins, qui avait eu une participation très témoin aux deux premiers tours des playoffs, a fait tomber la porte dans son apparition contre les Suns.

Très dominant dans la peinture, notamment face à un Dario Saric sans réplique, Cousins ​​a inscrit 11 points au deuxième quart-temps pour mener la contribution du banc de Los Angeles.

Cependant, le centre des Clippers n’était pas le seul joueur à obtenir de l’huile de la peinture, puisque Deandre Ayton a exploité les lacunes défensives des cinq derniers des visiteurs pour donner l’avantage à son équipe à la mi-temps (57-54).

La grande puissance offensive des deux équipes s’est déchaînée au redémarrage.

Booker, sans doute l’une des grandes sensations de ces playoffs, a excellé dans ce quart-temps avec 18 points et a puni les problèmes des Clippers pour défendre le contre et la poursuite du tir à mi-distance.

George n’était pas loin, puisqu’avec une belle séquence du périmètre, pour 15 points au total dans ce quart, il a laissé le match équilibré et à décider dans le dernier quart (93-93).

La fatigue des Clippers, qui avaient disputé leur dernier match contre les Jazz il y a 36 heures, a peut-être pesé sur l’issue de la rencontre.

Beaucoup plus frais, les Suns en ont profité et un 10-2, avec Booker aux commandes d’une circulation fluide du ballon, leur a donné un avantage qui menaçait de devenir définitif (103-95 avec 9,05 à jouer).

La défense des défenseurs de Phoenix a désactivé l’inspiration des Clippers, qui n’ont pas réussi à se frayer un chemin vers le panier opposé et qui ont aussi vu comment Mikal Bridges a rejoint le parti particulier d’un Booker exceptionnel (113-104 avec 2,34 restants).

Cependant, les Clippers sont devenus de vrais survivants dans ces playoffs (Ils perdaient 2-3 contre les Dallas Mavericks et 0-2 contre les Jazz) et il ne leur est pas venu à l’esprit de jeter l’éponge contre les Suns.

Ils ont amélioré le marquage de Booker avec deux contre un, Reggie Jackson a compensé la chute de Paul George, et entre Rajon Rondo et Terence Mann, ils ont façonné un 0-8 qui a fait peur au corps des Suns (116-114 avec 22 secondes au compteur ).

Les Clippers attendaient déjà avec impatience un autre retour miraculeux, mais Booker n’a pas perdu son sang-froid et a certifié la victoire des Suns.

Le match 2 entre les Suns et les Clippers se jouera également à Phoenix lundi.