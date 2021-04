Phoenix Suns a battu Miami Heat 106-86

14/04/2021 à 06:50 CEST

Soleils de phénix a remporté la victoire à domicile contre chaleur de Miami 106-86 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Phoenix Suns avaient remporté la victoire à domicile contre Houston Rockets 126-120, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre victoires consécutives. De leur côté, les Miami Heat battent aussi à domicile Portland Trail Blazers par 98-107. En ce moment, Soleils de phénix Il compte 39 matchs gagnés sur 54 joués, ce qui lui permettrait d’accéder à des positions de barrage, tandis que chaleur de Miami il parvient également à rester en barrage avec 28 victoires en 54 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y a eu des alternances à la lumière, en fait, les visiteurs ont réalisé un partiel de 15-2 au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 26-34. Après cela, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 30-16. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 56-50 à l’électronique.

Au cours du troisième trimestre Soleils de phénix il a réussi à se distancer dans la lumière, a marqué l’écart maximum (11 points) en fin de quart et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-22 et 83-72 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, a atteint une différence de 21 points (106-85), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-14, clôturant ainsi le match par une finale. résultat de 106-86 en faveur de Soleils de phénix.

Parallèlement à tout cela, les joueurs les plus importants de Soleils de phénix Ils étaient Deandre Ayton Oui Cameron Payne, qui a obtenu 19 points, une passe et 13 rebonds et 14 points, sept passes et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Jimmy Butler Oui Bam Adebayo, avec 18 points, huit passes et quatre rebonds et 11 points, cinq passes et 10 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match Soleils de phénix va affronter Kings de Sacramento dans le Phx Arena. De son côté, le prochain rival de chaleur de Miami sera Pépites de Denver, avec lequel vous verrez les visages dans le Ball Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.