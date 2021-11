Phoenix Suns, candidats à l’anneau avec une séquence de victoires incroyable

Illusion et désir de revendiquer. C’est ce que tu respires Soleils de phénix cette saison, conscients qu’ils peuvent être confrontés à la dernière occasion d’avoir un mélange idéal entre la jeunesse et l’expérience de Chris Paul. Beaucoup ont interprété leur défaite en finale l’an dernier comme une occasion manquée, mais ils prouvent que cela aurait pu être le premier assaut d’une gloire à laquelle ils semblent prédestinés. Avec un quintette très reconnaissable dans lequel Bridges a élevé son niveau et une rotation limitée en nombre, mais infinie en fiabilité et en polyvalence, les Suns sont les seuls capables de les persécuter. Guerriers de l’état d’or et ils présentent leurs références à la gloire avec une séquence de 15 victoires consécutives.

Seules trois équipes ont réussi à battre celle de l’Arizona : Denver Nuggets, Portland Trail Blazers et Sacramento Kings. Tous ces déboires sont survenus dès la première semaine de compétition et semblaient confirmer que la gueule de bois de succès inachevés conditionnerait grandement l’avenir de l’équipe. Cependant, il y eut bientôt une réaction magistrale et l’équipe commença à fonctionner comme un parfait rouage dans lequel DeAndré Ayton domine la peinture avec de plus en plus de solvabilité, Chris Paul mène avec brio et Devin Booker C’est ce vers libre si nécessaire pour se qualifier pour une bague. Les signatures de Landry Shamet et Javale McGee ont terminé la rotation, ainsi que la tendance à la hausse de Mikael Bridges et Jae Crowder.

Sur ses quatre prochains matchs, deux sont contre les Warriors et un contre les Nets.

Il est très difficile de trouver un défaut évident Soleils de phénix, un set parfaitement tourné depuis l’année dernière, avec des automatismes très remarquables et l’ambition de rattraper ce qui s’est passé en fin d’année dernière. Ils sont encore sous-évalués par de nombreux analystes, mais ils ont depuis longtemps montré qu’ils avaient les atouts pour réussir. Ils sont la seule équipe qui maintient le pouls de certains Warriors qui ont mis la terre au milieu par rapport au reste des équipes. Le calendrier est capricieux et signifie que sur leurs quatre prochains matchs, ils affronteront San Francisco dans deux d’entre eux et les Brooklyn Nets dans un autre, dans ce qui sera de grands essais par le feu.