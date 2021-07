Phoenix Suns, comment vaincre les Bucks en finale NBA 2021

Être au bord du gouffre peut faire émerger fortement le gène champion. C’est ce que le Soleils de phénix, une équipe qui, en un peu plus d’une semaine, est passée du statut de presque champion à celui d’être dans les cordes. Les deux premières réunions du Finales NBA 2021 étaient plus que prometteurs pour l’Arizona, mais au cours des trois derniers matchs, ils ont perdu leur direction tactique, leur fraîcheur et leur succès, étant à la merci du jeu dicté par Giannis Antetokounmpo et ses serviteurs. Les choses ne finissent pas de fonctionner et elles n’ont plus de marge d’erreur, alors Monty William il doit influencer certains aspects tactiques qui ont été décisifs pour ses dernières défaites.

Comment arrêter Antetokounmpo

Celui connu sous le nom de “Giannis Wall” est plein de fissures lors des derniers matchs et ni Crowder ni Craig ne sont en mesure de faire une défense efficace contre le Grec. Défendre de manière frontale, c’est permettre au Grec de doubler de nombreux ballons, ainsi qu’imposer sa puissance physique pour tirer des coups francs. Antetokounmpo a réduit au minimum ses tirs extérieurs, profitant du fait qu’ils ne flottent pas trop pour lui, et il se sent à l’aise de ne pas avoir d’arrières latéraux qui peuvent faire des feintes et intercepter ses passes aux tireurs. À un moment donné, les Suns devront assumer que le Grec marque beaucoup, et se concentrer sur ses coéquipiers qui ne le font pas, se concentrant également sur l’attaquer plus tard afin qu’il souffre en défense et qu’il ait une usure physique.

Réduire les chiffres d’affaires

C’est le grand problème d’une équipe qui se caractérisait auparavant par une bonne gestion du ballon. Les précipitations constantes de Chris Paul et le manque d’idées au-delà d’un pick & roll très marqué avec Ayton, réduisent au maximum la circulation offensive, cherchant dans ceux-ci et dans Booker l’inspiration individuelle pour résoudre les matchs. S’ils ne perdent pas moins de 10 balles lors du prochain match, ce sera difficile à battre.

Augmenter le volume des 3s lancés

Bien qu’ils puissent dominer la peinture avec Ayton, la puissance de rebond des Bahamas devrait amener l’Arizona à tirer beaucoup plus de l’extérieur, sachant qu’ils ont un joker sous la jante. Face à une équipe qui tire beaucoup de trois points et le fait correctement, comme les Bucks, il leur faudra faire circuler le ballon et chercher des tirs ouverts de joueurs comme Crowder, indispensables pour aider Booker à marquer.