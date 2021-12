Phoenix Suns et les 5 autres franchises de l’histoire de la NBA avec 16-0 en un mois

L’exploit qu’il a réussi Soleils de phénix Au mois de novembre 2021, il est absolument inoubliable et a déjà été enregistré dans les annales de l’histoire comme l’une des séquences de victoires les plus brillantes jamais vues. La demande du calendrier a été maximale, avec plus d’un match tous les deux jours, mais cela n’a pas empêché l’équipe de l’Arizona de terminer invaincue lors des 16 matchs disputés, ce que seules cinq équipes de l’histoire de la NBA avaient réalisé auparavant, dont trois d’entre eux ont fini par être champions cette saison:

Los Angeles Lakers en décembre 1971 (A remporté le ring cette saison) San Antonio Spurs en mars 1996 Los Angeles Clippers en décembre 2012 San Antonio Spurs en mars 2014 (A remporté le ring cette saison) Golden State Warriors en novembre 2015 (A remporté le ring cette saison-là) saison)