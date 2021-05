Phoenix Suns gagne 103-140 contre les San Antonio Spurs

15/05/2021 à 22:51 CEST

Soleils de phénix a réussi à gagner en tant que visiteur de San Antonio Spurs 103-140 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des San Antonio Spurs ont perdu à l’extérieur contre New York Knicks 102-98, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre défaites consécutives. De leur côté, les Phoenix Suns battus à domicile Portland Trail Blazers par 118-117, ajoutant un total de trois victoires lors des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Soleils de phénix ce qui lui permettrait d’accéder aux positions Play-off avec 50 victoires en 71 matchs joués, tandis que San Antonio SpursAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 33 victoires en 71 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, le leadership était entre les mains des joueurs des Phoenix Suns, en fait, ils ont réalisé une course de 12-2 au cours du trimestre et ont augmenté la différence à un maximum de 19 points (13-32) et ont conclu avec un résultat de 17-34. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse a pris ses distances dans la lumière et a continué à gagner par 21 points (28-49) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 30-34. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 47-68 au compteur.

Au troisième quart, Phoenix Suns s’est à nouveau distancé sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et a marqué la différence maximale (39 points) à la fin du quart et a terminé avec un résultat partiel de 23 -41 et un résultat global de 70-109. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, bien que pas assez près pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 33-31. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 103-140 en faveur de Soleils de phénix.

Au cours de la réunion, la participation de Devin Booker Oui Chris Paul, qui avait 27 points, quatre passes et deux rebonds et 16 points, 10 passes et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Drew eubanks Oui Gorgui Dieng, avec 15 points, une passe et 11 rebonds et 18 points, une passe et sept rebonds respectivement.

Lors du prochain match, les deux équipes se rencontreront à nouveau, cette fois Centre At & t. De son côté, le prochain rival de San Antonio Spurs sera Soleils de phénix, avec lequel il sera mesuré dans le Centre At & t. Consultez le calendrier complet de la NBA.