Phoenix Suns gagne 113-116 sur les 76ers de Philadelphie

22/04/2021 à 04:21 CEST

Soleils de phénix a réussi à gagner devant Philadelphie 76ers loin de 113-116 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Guerriers de l’état d’or 96-107, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont remporté des victoires contre Bucks de Milwaukee 127-128, complétant une séquence de quatre victoires consécutives au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Soleils de phénix Il compte 42 matchs gagnés sur 58 disputés, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off. Pour sa part, Philadelphie 76ersAprès le match, il continue également en barrages avec 39 matchs gagnés sur 58 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a présenté les deux concurrents, avec des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-0 au cours du quart et ont conclu avec un résultat de 29-28. Plus tard, au deuxième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 25-26. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 54-54 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les 76ers de Philadelphie ont été le principal protagoniste et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-23 et un résultat global de 76-77. Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 37-39. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 113-116 pour les visiteurs.

Pendant le match, Soleils de phénix a remporté la victoire grâce à 28 points, huit passes et trois rebonds de Chris Paul et les 19 points, sept passes et trois rebonds de Devin Booker. Les 38 points, quatre passes et 17 rebonds de Joël Embiid et les 18 points, quatre passes et quatre rebonds de Danny vert ils n’étaient pas assez pour Philadelphie 76ers A remporté le match.

Au prochain tour de la NBA, Philadelphie 76ers tu verras les visages avec Bucks de Milwaukee dans le Forum Fiserv. De son côté, le prochain adversaire de Soleils de phénix sera Celtics de Boston, avec lequel il sera mesuré dans le Jardin Td. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.