Phoenix Suns gagne 117-113 sur Utah Jazz

08/04/2021 à 07:21 CEST

Soleils de phénix a réussi à gagner à domicile contre Jazz de l’Utah par 117-113 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Phoenix Suns ont remporté la victoire à l’extérieur contre Houston Rockets par 130-133, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de huit victoires consécutives, tandis que l’Utah Jazz a perdu à domicile avec Mavericks de Dallas par 111-103 et après le match, ils accumulent un total de trois défaites au cours des cinq derniers matchs. Apres le jeu, Soleils de phénix obtenir une place aux barrages avec 36 victoires en 50 matchs joués. Pour sa part, Jazz de l’Utah il continue également en Play-off avec 38 matchs gagnés sur 51 disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Jazz de l’Utah était le principal dominateur et a terminé avec un résultat de 20-21. Plus tard, au cours du deuxième trimestre il y a eu un retour des locaux, en fait, ils ont réalisé un autre set au cours de ce trimestre de 12-2 et ont atteint une différence de 13 points (51-38) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel. du 31-19. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 51-40 dans l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à dépasser le résultat, a marqué la différence maximale (un point) à la fin du trimestre et a conclu avec un résultat partiel de 26-38 et un résultat global de 77-78. Enfin, le dernier quart a mis en vedette les deux prétendants, avec des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un score partiel de 25-24. Enfin, le match est arrivé à la fin du quart avec un match nul 102-102 entre les deux équipes, il a donc fallu prolonger le temps réglementaire aux prolongations.

Pendant la prolongation, l’équipe locale a dominé fondamentalement, a augmenté l’écart à un maximum de six points (114-108) et a terminé avec un résultat partiel de 15-11, le résultat final du match étant 117-113 en faveur de Soleils de phénix.

De plus, les joueurs de Soleils de phénix qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Devin Booker et Chris Paul, qui avait 35 points, trois passes et quatre rebonds et 29 points, neuf passes et quatre rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Donovan Mitchell et Rudy Gobert, avec 41 points, trois passes et huit rebonds et 16 points, deux passes et 18 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Soleils de phénix sera contre LA Clippers dans le Staples Center, tandis que Jazz de l’Utah tu verras les visages avec Portland Trail Blazers dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.