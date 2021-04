Phoenix Suns gagne 121-116 sur les Chicago Bulls

01/04/2021 à 06:50 CEST

Soleils de phénix a remporté la victoire à domicile contre Chicago Bulls par 121-116 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Phoenix Suns ont remporté la victoire à domicile contre Atlanta Hawks 117-110, donc après ce résultat, ils ont accumulé cinq victoires consécutives, tandis que les Chicago Bulls ont perdu à l’extérieur avec Guerriers de l’état d’or 116-102, donc après le match, ils ont accumulé six défaites d’affilée. En ce moment, Soleils de phénix Il compte 33 victoires en 47 matchs disputés, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les barrages. Pour sa part, Chicago Bulls il serait exclu des play-offs avec 19 matchs gagnés sur 46 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un 11-1 partiel au cours du trimestre pour conclure avec 39-37. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Soleils de phénix ils ont réussi à se distancer dans la lumière et ont eu une différence maximale de neuf points (65-56) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 28-21. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 67-58 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs des Chicago Bulls ont réussi à se rapprocher de l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 11-2 et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 27-28 et un total de 94-86. Enfin, au cours du dernier trimestre Chicago Bulls Il a également réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 27-30. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 121-116 pour les joueurs de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Devin Booker et Chris Paul pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 45 points, quatre passes et quatre rebonds et 19 points, 14 passes et trois rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Nikola Vucevic et Thaddeus Young pour ses actions dans le jeu, avec 24 points, trois passes et 10 rebonds et 19 points, quatre passes et 10 rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match Soleils de phénix va affronter Tonnerre d’Oklahoma City dans le Phx Arena, tandis que Chicago Bulls cherchera la victoire contre Jazz de l’Utah dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.