Phoenix Suns gagne 97-101 sur Charlotte Hornets

28/03/2021 à 22:20 CEST

Soleils de phénix a gagné en tant que visiteur de Charlotte frelons par 97-101 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent de gagner à la maison pour chaleur de Miami 110-105, tandis que les visiteurs ont également gagné à l’extérieur contre Rapaces de Toronto par 100-104 et après le match, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Soleils de phénix ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages avec 31 victoires en 45 matchs joués. Pour sa part, Charlotte frelonsAprès le match, il continue également en barrages avec 23 victoires en 45 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été dominé par l’équipe locale, en fait, ils ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart et ont eu une différence maximale de sept points (24-17) et ont terminé avec 29-26. Par la suite, le deuxième quart a eu des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 20-23. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 49-49 dans la lumière.

Au troisième quart, Charlotte Hornets était le principal protagoniste, il a continué à gagner par 14 points (50-64) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 18-27 et un total de 67-76. Enfin, au cours du dernier trimestre Charlotte frelons Il a réussi à surmonter le match jusqu’à atteindre un match nul, en fait, il a réalisé un partiel de 14-2 et réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du quart et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 23-14. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du quart avec une égalité de 90 points entre les deux équipes, il a donc fallu attendre la prolongation pour connaître le vainqueur.

Pendant la prolongation, l’équipe visiteuse a dominé fondamentalement et a conclu avec un résultat partiel de 7-11, le résultat final du match étant 97-101 en faveur de Soleils de phénix.

La victoire de Soleils de phénix a été construit sur 35 points, trois passes et six rebonds de Devin Booker et les 14 points et 14 rebonds de Deandre Ayton. Les 30 points, trois passes et un rebond de Devonte ‘Graham et les 22 points, une passe et 10 rebonds de Terry Rozier ils n’étaient pas assez pour Charlotte frelons A remporté le match.

Dans le prochain affrontement NBA Charlotte frelons va affronter Wizards de Washington dans le Capital One Arena, tandis que la prochaine réunion de Soleils de phénix sera contre Atlanta Hawks dans le Phx Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.