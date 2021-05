Phoenix Suns gagne contre Oklahoma City Thunder 120-123

05/03/2021 à 04:54 CEST

Soleils de phénix a réussi à gagner à domicile pour Tonnerre d’Oklahoma City par 120-123 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Indiana Pacers par 95-152, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Jazz de l’Utah 121-100, donc après le match, ils ont terminé une séquence de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Soleils de phénix Il compte 46 matchs gagnés sur 64 joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off, tandis que Tonnerre d’Oklahoma CityAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour l’instant avec 21 matchs gagnés sur 65 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si à la fin l’équipe locale a fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 33-27. Plus tard, le deuxième quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 24-37. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 57-64 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Soleils de phénix a réussi à se distancer dans la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-2 et a atteint une différence de 17 points (76-93) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 28-34 et 85- 98 résultat global. Enfin, au cours du dernier quart, les locaux ont de nouveau réduit les distances dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 et ont réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du trimestre, bien que pas assez pour gagner la partie et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 35-25. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 120-123 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Devin Booker Oui Chris Paul pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 32 points, six passes et trois rebonds et 18 points, 11 passes et un rebond respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Darius Bazley Oui Théo Maledon, avec 19 points, trois passes et neuf rebonds et 18 points, quatre passes et quatre rebonds respectivement.

Le prochain affrontement fera face Soleils de phénix avec Les Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. De son côté, le prochain adversaire de Tonnerre d’Oklahoma City sera Kings de Sacramento, avec qui il fera face dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.