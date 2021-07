Phoenix Suns, maîtres de la gestion des leads et leaders de tous les temps en 3 points

in

Soleils de phénix semble avoir mis le chemin direct vers l’anneau dans ces Finales NBA 2021, affichant un basketball spectaculaire et un rythme de jeu effréné. A tel point qu’ils ont terminé le deuxième match de la série contre dollars de Milwaukee avec une précision énorme de 50 % en trois coups, ce qui se traduit par un total de 20 points à 3 points. Ils sont devenus la troisième équipe de l’histoire à réaliser une telle chose dans un match de finale, rejoignant les Golden State Warriors en 2019 et les Cleveland Cavaliers en 2017. Comme si cela ne suffisait pas, ils font preuve d’une incroyable gestion des leads depuis le 13 jeux dans lesquels ils ont eu un avantage de plus de 10 points, ils ont fini par gagner.

Équipes pour faire 20+ trois dans un match de finale : 2017 Cavs

Guerriers 2019

Soleils 2021 (Soumis par @ DeePee30) pic.twitter.com/Jj2BHTVlza – StatMuse (@statmuse) 9 juillet 2021