Phoenix Suns parvient à battre les Raptors de Toronto (100-104)

27/03/2021 à 03:21 CET

Soleils de phénix vaincu en tant que visiteur Rapaces de Toronto de 100-104 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Pépites de Denver par 135-111. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Orlando Magic par 112-111. Soleils de phénix, avec ce résultat, il reste avec l’une des places d’accès au Play-off avec 30 victoires en 44 matchs joués, tandis que Rapaces de TorontoAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 18 matchs gagnés sur 45 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader dans le marqueur jusqu’à la conclusion avec un 28-29. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés dans le jeu électronique et ont augmenté l’écart à un maximum de huit points (28-36) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 23-24. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 51-53 dans la lumière.

Au troisième trimestre Soleils de phénix il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, atteignant une différence de 14 points (59-73) pour finir avec un résultat partiel de 26-30 et un total de 77-83. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont réduit les distances, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-2, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-21. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un score final de 100-104 pour les visiteurs.

Le triomphe de Soleils de phénix C’était en partie grâce aux 19 points, huit passes et six rebonds de Chris Paul et les 19 points, une passe et neuf rebonds de Deandre Ayton. Les 26 points, six passes et 11 rebonds de Pascal Siakam et les 22 points, trois passes et quatre rebonds de Fred vanvleet ils n’étaient pas assez pour Rapaces de Toronto A remporté le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Soleils de phénix sera contre Charlotte frelons dans le Centre du spectre, tandis que Rapaces de Toronto cherchera la victoire contre Portland Trail Blazers dans le Amalie Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.