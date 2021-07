Phoenix Suns, plaintes des arbitres lors des finales NBA 2021

Tout n’allait pas être des joies pour certains Soleils de phénix qui ont déjà entrevu un terrain solide sur leur chemin vers le ring, mais qui devront redoubler d’efforts pour vaincre dollars de Milwaukee dans certaines Finales NBA 2021 qui sont devenus très excitants après le troisième match. Ceux du Wisconsin ont trouvé des solutions défensives pour faire échouer l’attaque d’une équipe dans laquelle ni Paul ni Booker n’ont réussi à montrer leur meilleure performance. Obsédé par l’arrêt Giannis AntetokounmpoIls se sont obstinés à chercher des solutions rapides en attaque en s’appuyant sur le lancement extérieur, mais un deuxième trimestre fatidique les a condamnés à l’ostracisme. Monty Williams a récupéré une partie de la défaite face à l’arbitrage, selon des propos recueillis par ESPN.

“Nous allons apprendre beaucoup de ce jeu. Ils ont trouvé un moyen de nous ralentir dans tous les aspects du jeu, et surtout en effondrant la peinture pour empêcher Ayton de faire des dégâts. Ils l’ont beaucoup touché et ont appelé très peu de fautes. C’est incroyable que Giannis soit allé 17 fois sur la ligne des lancers francs et nous, au total en équipe, n’en avons que 16”, a déclaré l’entraîneur, qui était secondé par Paul. Cependant, ce n’est pas la seule explication à cette douloureuse défaite. “On a perdu beaucoup de ballons, on s’est concentré sur le un contre un et on a arrêté de faire circuler le ballon. On ne peut pas gagner des matchs à ce niveau en se limitant à tirer de l’extérieur. Il faut mieux gérer le ballon et mieux gérer les émotions efficacement lorsque nous jouons loin de chez nous », ont déclaré Crowder et Booker.

Phoenix Suns a marqué 9 3 points sur 31 tentatives effectuées

Interpellés par le défi de défendre un Antetokounmpo absolument inspirant, les joueurs des Phoenix Suns sont conscients de la difficulté du défi. “Nous devons le faire collectivement, nous avons des gars prêts à le faire mais nous avons besoin de l’implication de tous et d’un effort d’équipe”, ont-ils soutenu. Ils sont conscients que, quel que soit leur avantage, ils doivent gagner un match à l’extérieur, ou au moins rivaliser avec plus de garanties, afin d’avoir une marge dans la course au ring.