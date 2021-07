Phoenix Suns scelle sa passe ronde après avoir battu les Los Angeles Clippers 103-130

01/07/2021 à 7h39 CEST

Soleils de phénix a réussi à gagner devant Clippers de Los Angeles à l’extérieur par 103-130 lors du sixième et dernier match des Play-offs de la finale de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité est laissée avec un résultat de 2-4 en faveur de Soleils de phénix, ce qui signifie que les joueurs de Soleils de phénix Ils se rendent en finale lorsque leur rival n’a plus d’options pour surmonter le tableau de bord.

Le premier quart a été dominé par l’équipe visiteuse, augmentant l’écart à un maximum de huit points (20-28) pour terminer avec 29-33. Plus tard, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a creusé sa différence. En fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce trimestre de 10-2 et a atteint une différence de 10 points (35-45) au cours du trimestre, qui s’est terminée par un résultat 28 -33 partiel. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 57-66 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les visiteurs ont réussi à se démarquer à nouveau dans le lumineux, avec une différence maximale de 17 points (72-89) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26-31 et un résultat global de 83-97. Enfin, au cours du dernier trimestre Soleils de phénix Il a encore augmenté sa différence, en fait, il a réalisé un partiel de 14-2 et a gagné par 28 points (102-130) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20-33, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 103-130 en faveur de Soleils de phénix.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Soleils de phénix qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Chris Paul Oui Deandre Ayton, qui avait 41 points, huit passes et quatre rebonds et 16 points, une passe et 17 rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Marcus Morris Oui Georges Paul, avec 26 points, une passe et neuf rebonds et 21 points, deux passes et neuf rebonds respectivement.