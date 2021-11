Phoenix Technology Consultants, basé aux Émirats arabes unis, passe une commande de 650 millions de dollars de plates-formes minières cryptographiques

La société Phoenix Technology Consultants, basée aux Émirats arabes unis, a signé une commande de 650 millions de dollars pour des plates-formes de minage cryptographique, l’un des achats les plus importants jamais enregistrés, a déclaré le PDG Munaf Ali lors du World Digital Mining Summit (WDMS), qui a débuté à Dubaï.

Les livraisons des machines de « nouvelle génération » débuteront en 2022. Phoenix passera également des commandes pour plus de 2 milliards de dollars de circuits intégrés spécifiques aux applications de crypto-extraction (ASIC) au troisième trimestre de 2022. L’installation minière de Phoenix consommera plus de 600 MW d’électricité. et va encore s’étendre pour atteindre 1,4 GW au cours des 18 à 24 prochains mois, a déclaré Ali. Le co-fondateur et co-président de Core Scientific, Darin Feinstein, a félicité le PDG de Phoenix Tech pour l’achat, ajoutant qu’il était heureux de voir plus de décentralisation du Réseau Bitcoin.Bitmain annoncera son nouveau mineur lors de la conférence demain, a déclaré Xiaotong Li, directeur des ventes de la région EMEA et CEI lors d’une autre présentation à WDMS.Phoenix Tech est affilié à Phoenix Store, le distributeur de Bitmain au Moyen-Orient.