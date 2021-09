PhoenixDAO : explorer l’avenir de DeFi

[Featured Content]

L’identité numérique et l’authentification sont devenues de plus en plus importantes à mesure que le monde de la cryptographie se développe. L’essor de la DeFi et des applications décentralisées a poussé davantage à comprendre comment la confidentialité et la sécurité peuvent être maintenues sans avoir à s’appuyer sur des entités centralisées.

PhoenixDAO est un projet visant à développer davantage l’espace de l’identité numérique et de l’authentification via une gamme de solutions sur mesure. Fonctionnant via une organisation autonome décentralisée (DAO) et via des dApps, l’écosystème Phoenix vise à disposer de plusieurs produits pour aider les utilisateurs à gérer, utiliser et créer des identités numériques.

Produits de Phoenix et cas d’utilisation possibles

Authentification Phénix

En apparence, l’authentification Phoenix fonctionne comme un protocole à deux facteurs pour aider à vérifier les connexions aux applications DeFi et à approuver les transactions. Comme il ne stocke les clés que sur les appareils des utilisateurs, les pirates ne peuvent pas pénétrer dans une base de données centrale pour accéder à des informations sensibles.

Un utilisateur peut créer une identité numérique avec Phoenix, puis vérifier son activité et se connecter à l’aide de l’authentification Phoenix, d’un simple clic. Les développeurs peuvent également créer leurs propres systèmes d’authentification à deux facteurs. Dans l’ensemble, la fonction d’authentification est un successeur naturel, selon les mots de l’équipe de Phoenix, à des produits comme Google Authenticator.

Identité

Phoenix Identity est l’une des principales caractéristiques de l’ensemble de l’écosystème Phoenix. Cet outil permet aux utilisateurs de créer et de lier des identités virtuelles à travers une gamme de dApps, d’applications et d’API. La gestion des identités sur et hors chaîne est également possible grâce à la norme ERC-1484.

DAO

Le DAO autonome est au centre des plans de Phoenix pour parvenir à un modèle de gouvernance autonome avec un système 1 personne 1 vote. Les utilisateurs qui ont une identité Phoenix valide peuvent participer à de nombreuses activités, notamment la création de jetons de sécurité standardisés et l’interaction avec la dApp de staking. Les utilisateurs peuvent soit exploiter l’application de jalonnement au comptant V1.0, soit utiliser la version du pool de liquidités dans la V2.

Paiements

La solution Phoenix Payments est une collection de contrats intelligents basés sur Ethereum pour favoriser les paiements sans tiers. Un utilisateur peut se tourner vers le protocole de paiement pour autoriser les transactions de crédit, de débit, P2P, P2B et B2B en un seul clic. Les paiements sont sécurisés par les protocoles d’identité et d’authentification, garantissant une solution DeFi avec des garanties appropriées.

Événements dApp

Events dApp de Phoenix est une plate-forme de gestion d’événements et de billetterie de style Eventbrite conçue pour maximiser la génération de revenus. Les utilisateurs qui visitent le marché peuvent sécuriser des billets avec de la crypto-monnaie et envoyer des billets à d’autres. Le protocole Identity garantit l’authenticité des billets et la validité des transferts de billets P2P. Les billets créés sont des jetons ERC721 pour favoriser l’achat et le transfert simples. Les utilisateurs peuvent créer un portefeuille (comme MetaMask) et commencer à créer des événements payants ou gratuits ou acheter des billets sur la place de marché. Il n’y a pas de censure ni d’obstacles pour acheter des billets ou créer des événements sur la place de marché.

L’avenir à venir de PhoenixDAO

La suite de produits ci-dessus n’est qu’une partie de ce sur quoi travaille l’équipe de Phoenix. En plus des outils tels que le dApp store, la V2 du staking dApp et le marché NFT, les membres de l’équipe sont occupés par les améliorations de Layer2 et continuent de tester le DAO en version bêta.

La large gamme de produits et d’outils qui composent l’écosystème Phoenix offre aux utilisateurs une opportunité potentielle de participer au monde DeFi et de prendre part à la gouvernance des autres produits proposés et des décisions potentielles.

La source