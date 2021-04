Phone House rompt son silence et confirme le piratage et quelles données de ses clients ont été compromises | La technologie

Phone House Spain publie enfin une déclaration précisant quelles données client ont été compromises après la dernière cyberattaque, qui pourrait avoir affecté jusqu’à 3 millions de clients.

Le 18 avril, nous avons signalé que la chaîne de magasins de téléphonie mobile Phone House de sa division espagnole avait subi une cyberattaque majeure de ransomware qui avait conduit à la vol de données d’environ 3 millions de clients dans notre pays, selon les premières informations.

Eh bien, jusqu’à la fin de vendredi après-midi, Phone House Spain n’a pas envoyé à ses clients une déclaration dans laquelle, en effet, ils confirment le piratage et où ils détaillent exactement quelles données ont été compromises.

La déclaration que Phone House a envoyée à ses clients concernés a déjà été partagée sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, et où ils clarifient essentiellement ce dimanche 11 avril, la cyberattaque a eu lieu.

Comme la loi l’exige pour ce type de cas, Phone House a notifié ces faits au Agence espagnole de protection des données, et ont également été en contact dès le premier instant avec le Brigade centrale de recherche technologique (BCIT) de la police nationale, à qui ils ont présenté la plainte.

Bien que le montant que les cybercriminels aient demandé à Phone House n’ait pas été révélé, la société confirme ne pas avoir adhéré au chantage, ce qui était déjà intuitif compte tenu du fait que les données des clients ont été divulguées il y a quelques jours, en particulier sur le 21 avril.

Ils confirment que certaines des données client ont été compromises. Plus précisément, ils parlent de données potentiellement affectées, qui seraient le nom, prénom, adresse postale, téléphone, email, pièce d’identité, date de naissance, sexe, produits et / ou services souscrits et même le numéro de compte bancaire. Ils précisent qu ‘«à aucun moment vos coordonnées bancaires n’ont été compromises, au cas où vous nous les auriez fournies, puisque nous ne stockons pas ce type d’informations. Aucun type de mot de passe n’a non plus été mis en danger ».

Ils précisent que Phone House n’a pas subi de perte définitive d’informations et que, par conséquent, ses services n’ont pas été affectés. De même, son réseau de magasins est resté ouvert sans que l’opération ne soit interrompue.