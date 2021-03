PhonePe a accaparé 42% des transactions UPI de l’Inde en février, Google Pay 36% tandis que Paytm est resté éloigné du troisième

D’autres applications UPI non bancaires, notamment Amazon Pay, WhatsApp, Jio Payments Bank et MobiKwik, ont traité respectivement 44,22 millions, 0,55 million, 0,36 million et 1,92 million de transactions en février.

La branche de paiement de Walmart en Inde PhonePe a continué de rester l’application UPI dominante pour un troisième mois consécutif en février 2021, accaparant une part impressionnante de 42,5% des 2292,90 millions de transactions UPI au cours dudit mois. PhonePe, qui a été séparé de Flipkart en décembre de l’année dernière et qui est actuellement en concurrence avec Google Pay et Paytm principalement, a traité 975,53 millions de transactions UPI d’un montant de Rs 1,89 lakh crore, contre 968,72 millions de transactions UPI d’une valeur de près de Rs 1,92 lakh crore en janvier 2021, selon les données publiées par la National Payments Corporation of India (NPCI). De même, Google Pay, qui a perdu la première place au profit de PhonePe en décembre 2021, est resté la deuxième plus grande application UPI en février, traitant 827,86 millions de transactions (36% du volume total d’UPI) d’une valeur de 1,74 lakh crore, contre 853,53 millions de transactions. Rs 1,77 crore lakh en janvier. PhonePe et Google Pay avaient une part de volume UPI combinée de 78,5% en février.

«Il est courant qu’un ou deux acteurs mènent les paiements numériques sur un marché où la confiance est plus précieuse que le produit lui-même. Les pays avec un système de faible confiance, dans lequel les gens ne croient au produit qu’après l’avoir utilisé, sont susceptibles d’avoir des joueurs avec des clients fidèles contrairement aux marchés, qui sont plus libéraux en termes de prise de risque, par exemple, les États-Unis où les gens essaient différents produits. à des moments différents en fonction de leurs avantages et inconvénients. Certes, à long terme, il existe des duopoles sur tous les marchés », a déclaré Pavel Naiya, analyste principal, Counterpoint Technology Market Research, à Financial Express Online.

Paytm était toujours le troisième joueur éloigné en février, enregistrant 340,71 millions de transactions impliquant Rs 38,493,52 crore. Il avait traité 332,69 millions de transactions d’une valeur de Rs 37 845,76 crore le mois précédent. D’autres applications UPI non bancaires de premier plan, notamment Amazon Pay, WhatsApp, Jio Payments Bank et MobiKwik, ont traité respectivement 44,22 millions, 0,55 million, 0,36 million et 1,92 million de transactions en février.

Surtout, le volume et la valeur des transactions UPI s’étaient contractés pour la première fois en février depuis avril de l’année dernière. 2302,73 millions de transactions impliquant Rs 4,31,181,89 crore ont été traitées en janvier 2021. Les transactions UPI en avril de l’année dernière étaient tombées à 999,57 millions d’un montant de Rs 1,51,140,66 crore contre 1246,84 millions de transactions d’une valeur de Rs 2,06,462,31 crore le mois précédent. Néanmoins, la croissance du volume d’une année sur l’autre était de 73% en février, tandis que la valeur avait presque doublé de 91%. Le volume de février 2020 s’élevait à 1325,69 millions de transactions d’une valeur de 2,22,516,95 crore Rs.