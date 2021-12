PhonePe dit avoir numérisé 25 millions de kiranas, de petits commerçants en Inde

PhonePe a déclaré qu’en novembre de cette année, il avait traité plus d’un milliard de transactions peer-to-merchant (P2M). (Image : Samyukta Lakshmi/Bloomberg)

Technologie pour les MPME : La société de paiement numérique appartenant à Walmart, PhonePe, a déclaré lundi avoir numérisé 25 millions de petits commerçants et magasins kirana en Inde, ainsi qu’une croissance de 200% des transactions marchandes hors ligne sur sa plate-forme depuis l’année dernière. Cela s’est produit à la suite de « l’expansion rapide » de l’entreprise dans l’acceptation des commerçants hors ligne, a déclaré PhonePe dans un communiqué. Selon Paytm-rival, il dispose actuellement d’un réseau de commerçants dans 15 700 villes et villages, constituant à 99% des codes PIN dans le pays.

L’adoption des paiements numériques était également intervenue dans le contexte d’un passage aux canaux numériques parmi le réseau de vente au détail traditionnel pour faire des affaires et effectuer ou accepter des paiements au milieu de la pandémie. Dans l’ensemble, au cours des cinq dernières années, plus de 100 millions de QR UPI ont été déployés sur le marché pour accepter les paiements des commerçants, à partir de seulement 2,5 millions d’appareils qui acceptaient les paiements des commerçants auparavant, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué le 2 novembre. 2021.

De plus, « les avantages de l’UPI ont été observés en pleine gloire pendant la pandémie lorsque l’UPI a servi de bouée de sauvetage essentielle, en particulier pour les petits et les micro commerçants. Au cours de l’exercice 2020-21, UPI a traité plus de 9 milliards de transactions marchandes sans contact pour une valeur totale supérieure à Rs 6 lakh crore », a déclaré le gouvernement.

PhonePe a également déclaré qu’en novembre de cette année, il avait traité plus d’un milliard de transactions peer-to-merchant (P2M) et était « leader dans les transactions P2P et P2M ». Les transactions P2M comprenaient les paiements effectués par les utilisateurs dans les magasins hors ligne et en ligne et tous les paiements de services publics tels que les recharges, les paiements de factures et les services financiers.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« PhonePe est devenu la plus grande plate-forme de paiement numérique de l’Inde, et nous sommes à la pointe du secteur sur toutes les mesures clés, notamment la valeur et le volume des transactions, les utilisateurs enregistrés ainsi que la couverture des commerçants. Plus tôt cette année, nous avons atteint l’objectif de numériser plus de 25 millions de kiranas à travers l’Inde, et nous avons atteint cette étape en un temps record », a déclaré Sameer Nigam, fondateur et PDG de PhonePe.

La société avait également annoncé le mois dernier PhonePe SafeCard, une solution de tokenisation pour les transactions par carte de débit et de crédit en ligne pour ses utilisateurs et partenaires marchands. La carte visait à offrir la commodité des transactions enregistrées par carte avec une sécurité accrue. La tokenisation consiste à remplacer les détails de la carte d’un client par un code alternatif appelé token, unique pour chaque demandeur de carte et de token – une entité telle qu’un commerçant acceptant la demande de tokenisation du client et la partageant avec les réseaux de cartes respectifs comme Visa, MasterCard, Rupay, etc., pour émettre le jeton.

D’autre part, Paytm avait indiqué que son nombre de partenaires marchands s’élevait à 23 millions au T2 FY22, contre 18,5 millions au T2 FY21, selon ses résultats trimestriels. La société avait déclaré que l’augmentation provenait de l’adoption de ses offres de paiement hors ligne, notamment un code QR, un point de vente et une caisse de résonance prenant en charge plusieurs méthodes de paiement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.