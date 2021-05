PhonePe en pourparlers pour acheter Indus OS pour 60 millions de dollars

PhonePe n’a pas répondu aux requêtes de FE.

PhonePe est en pourparlers avancés pour acquérir la plate-forme mobile locale Indus OS dans le cadre d’un accord entièrement en espèces de 60 millions de dollars, ont déclaré des sources bien informées à FE.

Si les négociations sont réglées bien à temps, l’accord pourrait se conclure dans les quatre à huit prochaines semaines, ont-ils déclaré.

PhonePe n’a pas répondu aux requêtes de FE.

La justification de l’acquisition est de renforcer le jeu de la plate-forme intégrée à l’application de la société de technologie financière Walmart. Switch permet aux utilisateurs d’utiliser un éventail d’applications, y compris les achats, l’épicerie, les voyages et les divertissements à partir de l’application PhonePe. Switch héberge actuellement plus de 350 applications partenaires. Indus OS exécute le magasin d’applications Android Indus App Bazaar qui prétend avoir plus de 100 millions d’utilisateurs et dispose d’un réseau de plus de 400 000 applications. Le service est également disponible en 12 langues locales, ce qui permet aux utilisateurs non anglophones de naviguer facilement dans l’App Store. L’accord a le potentiel d’aider PhonePe à obtenir plus d’applications sur la plate-forme Switch. En outre, l’expertise technologique d’Indus OS sera également utile. «Les ambitions de la super application de PhonePe sont connues. L’acquisition peut être un pas dans cette direction », a déclaré l’une des sources.

En ce qui concerne Indus OS, la transaction avec PhonePe lui donnera accès à la large base de clients de l’entreprise (utilisateurs enregistrés) d’environ 290 millions. La société a également tout à gagner de la solidité financière de PhonePe.

Des sources ont déclaré que les deux entreprises travaillaient sur les modalités d’intégration de la main-d’œuvre et d’autres problèmes administratifs.

Il s’agira de la deuxième acquisition de PhonePe après Zopper Retail, une plateforme de point de vente hyper locale pour les petites et moyennes entreprises en juillet 2018.

Indus OS a été fondé en 2013 par trois anciens élèves de l’IIT, Rakesh Deshmukh, Akash Dongre et Sudhir B.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.