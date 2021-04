PhonePe enregistre 388 milliards de dollars de taux d’exécution annuel de TPV et franchit 1 milliard de transactions UPI en mars

PhonePe. Image représentative

La major Fintech PhonePe a annoncé jeudi avoir atteint un taux annuel de valeur totale de paiement (TPV) de 388 milliards de dollars en mars de cette année. La société, qui est en concurrence avec des acteurs comme Paytm et Google Pay sur le marché indien des paiements numériques, a déclaré avoir franchi la barre du milliard en termes de transactions UPI au mois de mars.

«Nous avons franchi un milliard de transactions UPI en mars, alors que le total de nos transactions sur tous les instruments de paiement (UPI, portefeuille et cartes) était de 1,3 milliard. Nous avons également atteint un taux d’exécution TPV annuel de 388 milliards USD en mars », a déclaré un porte-parole de PhonePe. Le taux d’exécution TPV fait référence à la valeur totale de la transaction via la plate-forme au cours d’une période donnée.

Le nombre de transactions via BHIM UPI a plus que doublé à 273 crore (2,73 milliards) en mars de cette année contre 125 crore (1,25 milliard) de transactions l’année dernière, selon les données de la National Payments Corporation of India (NPCI). . La valeur des transactions en mars 2021 par le biais d’UPI s’élevait à Rs 5,04,886 crore, tandis que des transactions d’une valeur de Rs 2,06,462 crore ont été enregistrées le même mois l’année dernière, selon les données.

En février 2021, le nombre de transactions BHIM UPI s’élevait à 229 crore (2,29 milliards) d’une valeur de Rs 4,25,062 crore, tandis qu’en janvier, ces transactions et leur valeur étaient de 230 crore (2,30 milliards) et Rs 4,31,181 crore, respectivement. Les transactions UPI (Unified Payments Interface) sont devenues l’un des moyens les plus populaires d’effectuer des paiements mobiles et ont connu une croissance significative, en particulier au cours des derniers mois, alors que les gens ont adopté les transactions numériques sans contact au milieu de la pandémie COVID-19.

Un porte-parole de Paytm a déclaré que la société avait enregistré 1,4 milliard de transactions en mars sur tous les modes de paiement, y compris le portefeuille Paytm, l’UPI, les cartes et le netbanking.

