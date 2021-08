PhonePe lance une nouvelle campagne pour sa catégorie or

La catégorie or a été lancée sur PhonePe il y a plus de trois ans

La plate-forme de paiement numérique PhonePe a dévoilé une nouvelle campagne télévisée pour la catégorie or décrivant comment les consommateurs peuvent acheter facilement et en toute sécurité de l’or sur l’application PhonePe. La campagne comprenant divers films publicitaires de 25 à 30 secondes se déroulera pendant six semaines sur les plateformes télévisées et numériques.

PhonePe a personnalisé le scénario et les acteurs pour cibler un public diversifié. «Notre objectif est d’aider les gens de toute l’Inde à réaliser leurs aspirations de construire leurs investissements dans l’or. Nous offrons un accès facile et sécurisé aux pièces et lingots d’or 24 carats de la plus haute qualité aux meilleurs prix qui sont livrés en toute sécurité directement chez le client par nos partenaires or », a déclaré Terence Lucien, responsable des fonds communs de placement et de l’or, PhonePe.

La campagne a ramené le duo de l’inspecteur Desai et Shinde où Aamir Khan joue le rôle de l’inspecteur Desai. Le duo a été réintroduit pour toucher la corde sensible du public du nord, de l’ouest et de l’est du pays. Pour atteindre le public du marché du Sud, notamment l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Karnataka, le Tamil Nadu et le Kerala, il a utilisé des chansons populaires en télougou, kannada, tamoul et malayalam.

PhonePe prétend avoir plus de 307 millions d’utilisateurs enregistrés. Il détient une part de marché de 46,04 % en juin 2021, selon les données publiées par la National Payments Corporation of India (NPCI).

La catégorie or a été lancée sur PhonePe il y a plus de trois ans en partenariat avec MMTC-PAMP et SafeGold. Après le lancement, les clients de plus de 99% des codes PIN de l’Inde ont acheté de l’or sur l’application, a affirmé la société dans le communiqué. Plus de 60% des clients d’or proviennent de villes de niveau 2, 3, 4 et d’autres régions éloignées, a-t-il ajouté.

Lire aussi : 82.5 Communications remporte le mandat de communication pour Ajanta Shoes

Lire aussi : Eurosport India fait appel à John Abraham en tant qu’ambassadeur de la marque MotoGP

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.