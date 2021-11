Photo : Ana Parra porte un bikini

Ana Parra / Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra

La vie d’Ana Parra ne consiste pas seulement à s’entraîner et à tonifier ses muscles. L’ancienne athlète de la cinquième saison de l’émission de téléréalité de Telemundo Exatlon, aime aussi la nature et partage ses réflexions sur l’existence avec ses plus de 143 000 abonnés Instagram.

A cette occasion, le cadre choisi par le Colombien de 26 ans était une belle plage. Avec des palmiers en arrière-plan et les couleurs du coucher de soleil, l’athlète et ingénieure a posé parmi les vagues avec un bikini blanc et un haut à épaules dénudées, exhibant sa silhouette sculpturale et motivant les gens à prendre leur vie en main. « C’est vous qui décidez comment vous voulez vivre », a-t-il écrit dans la publication qui a généré plus de 8 400 likes et 350 commentaires.

« Quelle belle beauté de femme », « Que Dieu prenne soin de toi, beauté colombienne ! », « Quelle déesse émergeant des eaux de la beauté mythologique et magique », et « La meilleure ! Un luxe et un plaisir de toujours admirer quelle belle femme tu es en tout point, spectaculaire », étaient quelques-uns des commentaires laissés par ses followers.

Ana Parra est une athlète, mannequin et ingénieure. Lors de sa participation à la cinquième saison de l’émission de téléréalité Telemundo, Exatlon États-Unis, elle a atteint la demi-finale, mais parce qu’elle a subi une douloureuse blessure au cou et au nez, elle n’a pas pu jouer la finale contre Norma Palafox. Cependant, il a gagné l’affection et le soutien du public grâce à sa persévérance et son charisme.

Dans une vidéo récente qu’il a publiée sur son compte Instagram, il a révélé des détails inconnus sur sa vie. Il s’est défini comme une personne très spirituelle, qui aime les passe-temps tels que la méditation et la lecture. Elle a expliqué que son revenu pour vivre provient de ses investissements en bourse et de son travail de mannequin, d’influenceuse et d’entrepreneure ».

Regardez la vidéo :

L’athlète est une véritable source d’inspiration pour ses fans, avec des messages motivants et des enregistrements ou des photos de ses entraînements, elle fait toujours la promotion de l’importance de faire de l’exercice, de développer la discipline et de persévérer, ainsi que de s’aimer et de se valoriser en tant que personne.

« Allez Ana, tu peux TOUT gérer. (Phrases que je me répète de temps en temps) », a-t-il écrit lorsqu’il a publié deux photos alors qu’il venait de terminer une routine d’exercices.

« Tu! Celui qui lit ceci. Vous êtes précieux, fort et beau, n’ayez pas peur de montrer au monde ce que vous êtes. Si vous vous aimez, vous respectez et croyez vraiment en la valeur que vous avez, le monde entier vous aimera. Il rayonne de lumière », a-t-elle écrit en posant en bikini jaune et casquette dans l’un de ses endroits préférés : la plage.

