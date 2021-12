Photo: Ana Parra revendique une arrière-garde dans un bikini audacieux

Telemundo

Ana Parra a ouvert la saison des bikinis sur son Instagram. La Colombienne de 27 ans a capté l’attention de ses followers avec une ribambelle de séances dans différents maillots de bain, montrant clairement qu’elle n’a rien à envier aux mannequins de Victoria’s Secret.

« Que cette semaine soit la meilleure de nos vies », a écrit le participant actuel d’Exatlon México avec une photo modelant un bikini blanc et montrant un corps enviable. La publication a rapidement obtenu plus de 22 000 likes et une série de messages drôles et flatteurs de la part de son fidèle public.

« Super Anita. Avec ces messages, il ne peut en être autrement, belle et bénie semaine « , » Avec cette image, ce sera la meilleure de mes semaines » et » Mesdames et messieurs, l’ange le plus doux du monde entier et aussi la plus belle femme est apparue « , étaient certains des commentaires reçus par la publication.

Et pour continuer à ajouter des images à ce qui semble être son catalogue de maillots de bain, l’athlète a diverti ses followers avec trois autres modèles, où elle montre un talent inné pour modeler et dessiner des soupirs.

« Mes amours que vous appréciez beaucoup ce week-end », étaient les mots avec lesquels il a publié une image enveloppée dans un minuscule bikini jaune. « Mon Dieu, mais à quelle heure ce petit ange est-il tombé du ciel », « vous portez la beauté à un niveau spectaculaire », et « trop ​​de beauté en une seule photo », faisaient partie des commentaires de ses admirateurs.

Dans l’image suivante, l’ingénieur civil a écrit « Imaginer est dangereusement amusant », vêtu d’un modèle noir et blanc, lors d’une séance tenue sur la plage.

Sans aucun doute, le modèle avec lequel la série de publications a commencé était l’un des favoris de ses adeptes. Vêtue d’un bikini noir, qui mettait en valeur ses abdos d’acier, l’athlète et mannequin a tenté avec succès d’inspirer son public.

« Peu importe la lenteur avec laquelle vous allez tant que vous ne vous arrêtez jamais. Bonne fête des bougies à tous », a-t-il écrit, pour recevoir plus tard tout l’amour et l’admiration de ses plus de 163 000 abonnés.

La participante de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis fait actuellement partie de l’équipe colombienne d’Exatlon au Mexique, où elle a commencé à gagner un circuit et a affirmé qu’elle se donnerait à 100 pour cent.

« Je ne peux pas être plus heureux et content de revenir à Exatlon, une nouvelle expérience, aux côtés de grands coéquipiers 🇨🇴 et de grands rivaux 🇲🇽 ; J’espère me laisser tout entier dans chaque circuit et j’espère avoir le soutien de tout le monde @exatlonmx », a-t-il écrit en annonçant son nouveau projet.

