Photo : Ana Parra surprend sans maquillage et avec un décolleté provocateur

Telemundo Ana Parra à Exatlon aux États-Unis.

Une fois de plus, Ana Parra a réussi à capter l’attention de ses followers et, accessoirement, a montré que le look naturel lui va bien. L’athlète et participante actuelle de l’émission de téléréalité Exatlon México, portait une photo en maillot de bain et zéro maquillage. La réaction de ses plus de 163 000 abonnés Instagram a été rapide.

« Définitif, vous n’avez pas besoin d’un maquillage naturel beaucoup plus beau », « J’adore votre look sans maquillage » et « Une beauté pure et naturelle », faisaient partie des plus de 360 ​​commentaires laissés par ses admirateurs.

L’image montre l’athlète de 27 ans souriant sur la plage dans un maillot de bain une pièce à imprimé léopard. « Grand est celui qui pour BRILLER n’a pas besoin d’ÉTEINDRE la lumière des autres », a-t-il écrit en guise de message de réflexion. La publication a obtenu plus de 13 000 Likes, montrant que sa lumière est de plus en plus intense.

L’ancienne participante d’Exatlon États-Unis a beaucoup fait parler avec ses récentes images, puisqu’on l’a vue poser, plus qu’en athlète, en véritable mannequin, arborant un corps et une attitude à la hauteur d’une professionnelle sur les podiums. , suscitant des soupirs et des commentaires flatteurs.

Bien que la Colombienne n’ait pas indiqué si elle aimerait changer de vie et se consacrer entièrement au mannequinat à l’avenir, il est clair qu’elle a les compétences pour percer dans le monde de la mode.

La vérité est que pour l’instant, l’athlète restera à l’écart des podiums et très concentrée sur son couronnement en tant que vainqueur d’Exatlon México. Après des spéculations sur son retour à Exatlon aux États-Unis, il a surpris en annonçant qu’il rejoignait l’émission de téléréalité mexicaine, où il a montré son courage, sa persévérance et sa personnalité féroce.

« Je ne peux pas être plus heureux et content de revenir à Exatlon, une nouvelle expérience, aux côtés de grands coéquipiers, et avec de grands rivaux 🇲🇽 ; J’espère me laisser tout seul dans chaque circuit et j’espère avoir le soutien de tout le monde », a commenté le Colombien dans un post Instagram.

L’athlète est devenue une véritable source d’inspiration pour ses fans, qu’elle ravit non seulement avec des images attrayantes qu’elle publie périodiquement sur son Instagram, mais aussi avec des messages de motivation qui promeuvent l’importance de faire de l’exercice, de développer la discipline et d’être persévérant, ainsi que l’amour et valorisez-vous en tant que personne. Un vrai modèle.

