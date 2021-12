Photo : Chiquis Rivera frappe une poupée de Noël

.

Chiquis Rivera a suscité des applaudissements parmi ses plus de 4,9 millions de followers sur son compte Instagram. La chanteuse et animatrice de télévision de 36 ans s’est présentée dans une scène de Noël parfaite, suscitant des soupirs et une rafale de commentaires admiratifs.

Posant à l’intérieur d’un traîneau et enveloppée dans une petite poupée rouge, avec des cheveux dénoués, un maquillage parfait et des talons assortis, la fille aînée de la défunte chanteuse Jenni Rivera, a envoyé ses vœux officiels de Noël.

« Joyeux Noël à tous », a-t-il écrit. La réponse a été immédiate et a rapidement dépassé les 114 000 likes. « Notre latine Mariah … Bella », « Je t’aime reine, tu es la meilleure » et « Aaah, tu es celle qui dégele le pôle Nord », étaient quelques-uns des commentaires qu’ils lui ont laissés.

L’animatrice et productrice de l’émission « Lo Mejor de Ti con Chiquis », a passé un Noël blanc avec ses frères Jenicka, Jacqie et Jhonny. Les frères ont décidé de voyager ensemble dans une propriété du Colorado, où ils ont partagé avec bonheur des choses simples en famille : ils ont cuisiné, joué aux cartes, regardé la télévision et échangé des cadeaux.

Les vacances avec ses frères bien-aimés ont si bien fait l’artiste qu’elle a même eu le temps de réfléchir et de réaliser à quel point il est important d’être présent dans le présent.

« Arrêter. Prenez votre temps. Il n’y a pas d’urgence. L’idée que vous êtes toujours en retard est basée sur la peur. Déplacez votre concentration pour pouvoir honorer le moment. Respectez le moment. Restez patient en ce moment. Aime ce moment. Croyez en ce moment. Ce moment est ce qui compte », a-t-il écrit dans l’une de ses histoires temporaires sur Instagram.

La chanteuse a révélé que le lien qui la lie à ses frères est très fort et qu’elle cherche toujours à s’assurer qu’ils vont bien. « Mon thérapeute m’a dit que je devais les laisser grandir, que je devais les laisser partir, mais c’est difficile », a-t-il déclaré.

Tout ça parce que l’artiste a dû s’occuper de ses frères dès l’âge de 10 ans, parce que sa mère travaillait beaucoup. « J’ai dû devenir mère de mes frères à l’âge de 10 ans. J’ai senti que je devais vivre ma vie pour mes frères », a-t-il souligné lors d’une émission de son émission The Best of You with Chiquis ».

Ce n’est pas la première fois que Chiquis ravit son public baby doll, il y a quelques semaines elle a choisi un modèle encore plus audacieux pour promouvoir sa ligne de produits de beauté. Avec une nuisette bustier deux pièces et un manteau glamour, elle a surpris ses followers, qui ont mis en avant sa grossièreté et sa beauté.

