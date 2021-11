Photo des éliminatoires de la NFL : mises à jour des projections de l’AFC et de la NFC pour la semaine 12

Nous sommes dans le sprint final en ce qui concerne les séries éliminatoires de la NFL, et les choses deviennent vraiment intéressantes. L’ardoise de la semaine 11 a vu certaines des meilleures équipes de la ligue tomber inexplicablement d’une falaise, laissant la porte ouverte à des sauts majeurs.

Voyons donc où tout en est en ce moment. C’est qui est dedans, qui est dehors si les séries éliminatoires ont commencé aujourd’hui – ainsi qu’une projection de la situation.

N°1 : Titans du Tennessee (8-3)

Adversaires restants : Texans, Patriotes, Jaguars, Steelers, 49ers, dauphins

Finition projetée : 12-5

J’avais beaucoup confiance en cette équipe il y a une semaine, mais ce regard sur les Texans pique. Pourtant, il s’agit d’une ardoise faible et je vois les Titans n’en laisser tomber que deux de plus dans le tronçon.

N°2 : Ravens de Baltimore (7-3)

Adversaires restants : bruns (deux fois), Steelers (deux fois), Emballeurs, Bengals, Béliers

Finition projetée : 12-5

Les Ravens ont été incohérents, mais étrangement moins incohérents que la plupart du reste de l’AFC. Pour mon argent, ils perdront contre les Packers et les Rams, mais cela ne me surprendrait pas non plus si cette équipe abandonnait quatre matchs et se retrouvait à se battre pour une wild card.

N°3 : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-4)

Adversaires restants : Titans, Bills (deux fois), Colts, Jaguars, Dolphins

Finition projetée : 12-5

Bill Belichick a cette équipe en plein essor en ce moment et je pense que gagner l’AFC Est semble presque destiné à ce stade.

N°4 : Kansas City Chiefs (7-4)

Adversaires restants : Broncos (deux fois), Raiders, Chargeurs, Steelers, Bengals

Finition projetée : 11-6

La porte est restée ouverte bien trop longtemps pour les chefs. Maintenant, ils sont de retour. Bénéficiant des effondrements de fin de saison d’une grande partie de l’AFC, Kansas City se retrouve désormais avec un calendrier de back-end avantageux et toutes les chances de faire une course.

N°5 : Bengals de Cincinnati (6-4)

Adversaires restants : Steelers, Chargers, 49ers, Broncos, Ravens, Chiefs, Browns

Arrivée prévue : 10-7

Avec une liste pleine de jeux de pièges restants, je ne suis vraiment pas confiant pour mettre les Bengals là-haut, mais il y a une tonne de talent dans cette jeune équipe et ils jouent bien. Je pense qu’ils peuvent se faufiler s’ils peuvent faire preuve de cohérence.

N° 6 : Chargeurs LA (6-4)

Adversaires restants : Broncos (deux fois), Bengals, Giants, Chiefs, Texans, Raiders

Arrivée prévue : 10-7

Les Chargers semblaient à un moment donné les favoris pour dominer l’AFC, mais récemment, ils ont faibli avec le reste de la conférence. J’ai projeté un sac mélangé le long du tronçon qui les place de justesse sous le fil.

N° 7 : Buffalo Bills (6-4)

Adversaires restants: Saints, Patriots (deux fois), Boucaniers, Panthères, Faucons, Jets

Arrivée prévue : 10-7

Les projets de loi sont devenus incroyablement incohérents et leur chute le reflète. Je ne peux pas voir les Bills battre les Patriots ou les boucaniers à moins qu’ils ne remettent ça sur les rails.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans l’état actuel des choses, cinq équipes ont une chance réaliste de courir :

Steelers (5-4-1) Colts (6-5) Browns (6-5) Broncos (5-5) Raiders (5-5)

Tous à portée de main, l’équipe que j’ai pu voir se frayer un chemin est les Colts. Ils ont été largement ignorés et jouent bien ces derniers temps. Ne les effacez pas encore.

Photo des séries éliminatoires NFC

N°1 : Cardinals de l’Arizona (9-2)

Adversaires restants : Seahawks, Ours, Béliers, Lions, Poulains, Cowboys

Arrivée prévue : 14-3

Malgré la défaite embarrassante contre la Caroline au cours de la semaine 10, les Cardinals ont un calendrier vraiment avantageux sur la dernière ligne qui ne considère que les Rams et les Cowboys comme des tests légitimes. Je pense qu’ils atteignent un record de 14-3 et la tête de série n ° 1.

N° 2 : Packers de Green Bay (8-3)

Adversaires restants : Vikings, Béliers, Ours, Corbeaux, Bruns, Lions

Arrivée prévue : 13-4

Je suis prêt à considérer la défaite contre les Vikings comme un écho sur le radar, mais il y a certainement des trous dans l’armure et un étirement très physique pour clôturer la saison. Ils se qualifieront pour les séries éliminatoires, mais ce n’est peut-être pas aussi évident qu’il n’y paraissait autrefois.

N°3 : Cowboys de Dallas (7-3)

Adversaires restants : Raiders, Saints, Washington (deux fois), Giants, Cardinals, Eagles

Arrivée prévue : 13-4

J’ai été traîné parce que je pensais que les Cowboys avaient une liste où ils pouvaient rester invaincus, puis ils ont été embarrassés par les chefs. Leçon apprise. C’est toujours une fin de saison très facile, mais ces deux matchs d’oiseaux pour clôturer l’année pourraient être des problèmes.

N°4 : Tampa Bay Buccaneers (7-3)

Adversaires restants : Colts, Falcons, Bills, Saints, Panthers (deux fois), Jets

Finition projetée : 12-5

Les Bucs sont dans le désarroi en ce moment, ce qui en fait un véritable échec, mais je pense que cette équipe peut s’en sortir. J’ai quelques pertes ici, juste parce que je ne les vois pas gagner. Ce n’est pas aussi dominant que l’équipe il y a un an.

N°5 : Los Angeles Rams (7-3)

Adversaires restants : Packers, Jaguars, Seahawks, Cardinaux, Vikings, Corbeaux, 49ers

Finition projetée : 12-5

La débâcle des Rams lors du Monday Night Football au cours de la semaine 10 a montré une vulnérabilité de cette équipe à laquelle beaucoup de gens ne s’attendaient pas. Je ne sais pas s’ils ont assez d’essence pour aller jusqu’au bout, mais Los Angeles a un assez bon bilan pour s’en sortir.

N° 6 : Vikings du Minnesota (6-4)

Adversaires restants : 49ers, Lions, Steelers, Bears (deux fois), Rams, Packers

Finition projetée : 11-6

Les Vikings ont décidé d’appeler des matchs compétents, ce qui en fait une réelle chance de gagner beaucoup plus dans le futur. C’est une fin de saison vraiment facile, maintenant nous voyons juste s’ils peuvent en profiter.

N° 7 : Saints de la Nouvelle-Orléans (5-5)

Adversaires restants : Bills, Cowboys, Jets, Buccaneers, Dolphins, Panthers, Falcons

Finition projetée : 8-9

Les Saints ont été incroyablement incohérents et ont une dernière ligne droite difficile. Je pense qu’ils abandonnent quatre autres matchs et se retirent des séries éliminatoires.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans la NFC, il y a raisonnablement trois équipes qui peuvent faire une course :

49ers (5-5) Aigles (5-6) Panthères (5-6)

Sur ces trois, je projette une équipe pour faire un saut et remplacer les Saints, et pour mon argent, ce sont les Eagles. Philadelphie est devenu sournoisement bon, et leur fin de saison comprend deux matchs contre les Giants, un contre les Jets et deux contre Washington. Le tout complètement gagnable. Je peux les voir finir 9-8 ou 10-7 et entrer.