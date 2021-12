Photo des éliminatoires de la NFL : mises à jour des projections de l’AFC et de la NFC pour la semaine 13

Nous sommes officiellement en fin de saison maintenant et si vous pensiez que l’image des séries éliminatoires de la NFL était plus claire, eh bien, vous vous tromperiez. Il y a une tonne de mouvement au sommet des deux conférences, et certaines équipes en hausse tardive avec la chance de décrocher un grand nom.

Voici où nous en sommes.

N°1 : Ravens de Baltimore (8-3)

Adversaires restants : bruns, Steelers (deux fois), Emballeurs, Bengals, Béliers

Finition projetée : 12-5

Les Ravens ont été incohérents, mais étrangement moins incohérents que la plupart du reste de l’AFC. Pour mon argent, ils perdront contre les Packers et les Rams, mais cela ne me surprendrait pas non plus si cette équipe abandonnait quatre matchs et se retrouvait à se battre pour une wild card.

N° 2 : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (8-4)

Adversaires restants : Bills (deux fois), Colts, Jaguars, Dolphins

Finition projetée : 12-5

Bill Belichick a cette équipe en plein essor en ce moment et je pense que gagner l’AFC Est semble presque destiné à ce stade.

N°3 : Titans du Tennessee (8-4)

Adversaires restants : Jaguars, Steelers, 49ers, Dauphins, Texans

Finition projetée : 11-6

Toute confiance dans cette équipe s’est évaporée maintenant. Perdre contre les Texans était mauvais, me faire exploser par les Patriots m’a fait penser que les Titans sont grillés. Ils se qualifient pour les séries éliminatoires à cause du calendrier souple, mais je ne pense pas qu’ils puissent aller beaucoup plus loin à moins que quelque chose ne change rapidement.

N°4 : Kansas City Chiefs (7-4)

Adversaires restants : Broncos (deux fois), Raiders, Chargeurs, Steelers, Bengals

Finition projetée : 11-6

La porte est restée ouverte bien trop longtemps pour les chefs. Maintenant, ils sont de retour. Bénéficiant des effondrements de fin de saison d’une grande partie de l’AFC, Kansas City se retrouve désormais avec un calendrier de back-end avantageux et toutes les chances de faire une course.

N°5 : Bengals de Cincinnati (7-4)

Adversaires restants : Chargers, 49ers, Broncos, Ravens, Chiefs, Browns

Arrivée prévue : 10-7

Avec une liste pleine de jeux de pièges restants, je ne suis vraiment pas confiant pour mettre les Bengals là-haut, mais il y a une tonne de talent dans cette jeune équipe et ils jouent bien. Je pense qu’ils peuvent se faufiler s’ils peuvent faire preuve de cohérence.

N° 7 : Buffalo Bills (6-4)

Adversaires restants: Saints, Patriots (deux fois), Boucaniers, Panthères, Faucons, Jets

Arrivée prévue : 10-7

Les projets de loi sont devenus incroyablement incohérents et leur chute le reflète. Je ne peux pas voir les Bills battre les Patriots ou les boucaniers à moins qu’ils ne remettent ça sur les rails.

N° 6 : Chargeurs LA (6-5)

Adversaires restants : Broncos, Bengals, Giants, Chiefs, Texans, Raiders

Arrivée prévue : 9-8

Les Chargers semblaient à un moment donné les favoris pour dominer l’AFC, mais récemment, ils ont faibli avec le reste de la conférence. On a l’impression qu’ils sont en panne d’essence, et c’est vraiment dommage.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans l’état actuel des choses, cinq équipes ont une chance réaliste de courir :

Broncos (6-5) Raiders (6-5) Colts (6-6) Steelers (5-5-1) Browns (6-6)

Tous à portée de main, l’équipe que j’ai pu voir se frayer un chemin est les Colts. Ils ont été largement ignorés et jouent bien ces derniers temps. Ne les effacez pas encore.

Photo des séries éliminatoires NFC

N°1 : Cardinals de l’Arizona (9-2)

Adversaires restants : Seahawks, Ours, Béliers, Lions, Poulains, Cowboys

Arrivée prévue : 14-3

Malgré la défaite embarrassante contre la Caroline au cours de la semaine 10, les Cardinals ont un calendrier vraiment avantageux sur la dernière ligne qui ne considère que les Rams et les Cowboys comme des tests légitimes. Je pense qu’ils atteignent un record de 14-3 et la tête de série n ° 1.

N° 2 : Packers de Green Bay (9-3)

Adversaires restants : Béliers, Ours, Corbeaux, Bruns, Lions

Arrivée prévue : 14-3

Je suis prêt à considérer la défaite contre les Vikings comme une erreur sur le radar. Ils participeront aux séries éliminatoires et sont l’un des favoris de la conférence.

N° 3 : Boucaniers de Tampa Bay (8-3)

Adversaires restants : Falcons, Bills, Saints, Panthers (deux fois), Jets

Arrivée prévue : 13-4

Après quelques semaines de turbulences, les Bucs sont de retour sur les rails. Tout fonctionne toujours pour Tampa Bay, et je pense que ce sera une autre course éliminatoire en profondeur pour Tom Brady and Co.

N°3 : Cowboys de Dallas (7-4)

Adversaires restants : Saints, Washington (deux fois), Giants, Cardinals, Eagles

Finition projetée : 12-5

Dallas est sous le choc après des pertes consécutives et doit se remettre sur les rails. Heureusement, ils jouent dans le NFC East. Washington devient rapidement une menace, mais je ne suis pas encore prêt à adhérer.

N°5 : Los Angeles Rams (7-4)

Adversaires restants : Jaguars, Seahawks, Cardinaux, Vikings, Corbeaux, 49ers

Finition projetée : 12-5

La débâcle des Rams lors du Monday Night Football au cours de la semaine 10 a montré une vulnérabilité de cette équipe à laquelle beaucoup de gens ne s’attendaient pas. Je ne sais pas s’ils ont assez d’essence pour aller jusqu’au bout, mais Los Angeles a un assez bon bilan pour s’en sortir.

N°6 : 49ers de San Francisco (6-5)

Adversaires restants : Seahawks, Bengals, Falcons, Titans, Texans, Rams

Arrivée prévue : 10-7

San Francisco est devenue une équipe sournoise et dangereuse qui profite des équipes en désarroi et fait sa marque. J’adore ce que fait cette équipe et je pense qu’il s’agit probablement de l’équipe Wild Card que personne au sommet de la conférence ne veut voir tôt.

N° 7 : Vikings du Minnesota (6-5)

Adversaires restants : Lions, Steelers, Bears (deux fois), Rams, Packers

Arrivée prévue : 10-7

Les Vikings ont décidé d’appeler des matchs compétents, ce qui en fait une réelle chance de gagner beaucoup plus dans le futur. C’est une fin de saison vraiment facile, maintenant nous voyons juste s’ils peuvent en profiter. Perdre contre les 49ers a été un coup dur, mais je les vois toujours y arriver.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans la NFC, il y a raisonnablement cinq équipes qui peuvent courir :

Équipe de football de Washington (5-6) Falcons (5-6) Saints (5-6) Eagles (5-7) Panthers (5-7)

Il devient de plus en plus difficile d’imaginer une équipe sortir de la bulle, mais il y a quelque chose que je ne peux pas ébranler à propos de Washington. Ils jouent très bien au football et les Vikings pourraient hésiter dans la dernière ligne droite et leur donner une fenêtre.