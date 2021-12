Photo des éliminatoires de la NFL : mises à jour des projections de l’AFC et de la NFC pour la semaine 14

Nous avons eu du mouvement sauvage dans la photo des séries éliminatoires cette semaine, alors ne perdons pas de temps et plongeons-nous.

N°1 : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-4)

Adversaires restants : Bills, Colts, Jaguars, Dolphins

Finition projetée : 12-5

Eh bien, nous y sommes. Les Patriots sont allés 7-0 au cours des sept dernières semaines et sont soudainement la classe de l’AFC à un moment où tout le monde a du mal à être constant. C’est là que l’avantage de Bill Belichick brille, car il trouvera des moyens de gagner des matchs. Bon sang, regardez Monday Night Football où Mac Jones n’a lancé le ballon que trois fois à cause du vent, et la Nouvelle-Angleterre a toujours battu Buffalo.

N°2 : Titans du Tennessee (8-4)

Adversaires restants : Jaguars, Steelers, 49ers, Dauphins, Texans

Finition projetée : 11-6

Les Titans ont un excellent calendrier de fin de match, mais il n’y a pas beaucoup de raisons de faire confiance à cette équipe à moins qu’ils ne fassent des ajustements majeurs pendant la semaine de congé.

N°3 : Ravens de Baltimore (8-4)

Adversaires restants : bruns, Steelers, Emballeurs, Bengals, Béliers

Arrivée prévue : 10-7

Les Ravens ont été incohérents, et la défaite contre les Steelers l’a prouvé. Offensivement, cette équipe ne peut pas continuer à être le spectacle de Lamar Jackson avec peu d’autre à montrer, et en défense, elle doit mettre les choses au point.

N°4 : Chefs de Kansas City (8-4)

Adversaires restants : Broncos, Raiders, Chargeurs, Steelers, Bengals

Finition projetée : 11-6

Je pense que c’est toujours une équipe de Chiefs profondément imparfaite, mais ils ont traversé la partie la plus difficile de leur emploi du temps. Tout peut arriver en séries éliminatoires, et c’est tout ce que cette équipe pouvait espérer après un début de saison difficile.

N° 5: Chargeurs LA (7-5)

Adversaires restants : Broncos, Giants, Chiefs, Texans, Raiders

Finition projetée : 11-6

Battre les Bengals a été un énorme coup de pouce pour la confiance alors que les Chargers se hissent au cinquième rang de l’AFC. Justin Herbert est l’un des meilleurs jeunes quarts de la ligue, et c’est une sortie dangereuse – en supposant que cette équipe ne retombe pas dans de mauvaises habitudes.

N° 6 : Bengals de Cincinnati (7-5)

Adversaires restants : 49ers, Broncos, Ravens, Chiefs, Browns

Arrivée prévue : 10-7

Je ne pense pas du tout que ce soit une mauvaise équipe, mais l’inexpérience s’est montrée trop souvent cette saison. En réalité, les Bengals sont bien en avance sur ce que les gens attendaient de leur reconstruction, et cela mérite un certain crédit – mais je pense qu’ils ne sont pas encore tout à fait prêts à concourir. Ils entreront et nous verrons ce qui se passe.

N° 7 : Buffalo Bills (7-5)

Adversaires restants : Patriotes, Boucaniers, Panthères, Faucons, Jets

Arrivée prévue : 10-7

Les projets de loi sont devenus incroyablement incohérents et leur chute le reflète.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans l’état actuel des choses, cinq équipes ont une chance réaliste de courir :

Steelers (6-5-1) Colts (7-6) Broncos (6-6) Raiders (6-6) Browns (6-6)

Tous à portée de main, l’équipe que j’ai pu voir se frayer un chemin est les Colts. Ils ont été largement ignorés et jouent bien ces derniers temps. Ne les effacez pas encore.

Photo des séries éliminatoires NFC

N°1 : Cardinals de l’Arizona (10-2)

Adversaires restants : Béliers, Lions, Colts, Cowboys, Seahawks

Arrivée prévue : 14-3

Malgré la défaite embarrassante contre la Caroline au cours de la semaine 10, les Cardinals ont un calendrier vraiment avantageux sur la dernière ligne qui ne considère que les Rams et les Cowboys comme des tests légitimes. Je pense qu’ils atteignent un record de 14-3 et la tête de série n ° 1.

N° 2 : Packers de Green Bay (9-3)

Adversaires restants : Béliers, Ours, Corbeaux, Bruns, Lions

Arrivée prévue : 14-3

Je suis prêt à considérer la défaite contre les Vikings comme une erreur sur le radar. Ils participeront aux séries éliminatoires et sont l’un des favoris de la conférence.

N°3 : Boucaniers de Tampa Bay (9-3)

Adversaires restants : Bills, Saints, Panthers (deux fois), Jets

Arrivée prévue : 14-3

Après quelques semaines de turbulences, les Bucs sont de retour sur les rails. Tout fonctionne toujours pour Tampa Bay, et je pense que ce sera une autre course éliminatoire en profondeur pour Tom Brady and Co.

N°4 : Cowboys de Dallas (8-4)

Adversaires restants : Washington (deux fois), Giants, Cardinals, Eagles

Finition projetée : 12-5

Il est intéressant de voir que Washington devient rapidement une menace dans la NFC et que Dallas doit y faire face à deux reprises. Pourtant, les Cowboys ont fait le travail au début de la saison et en profitent maintenant.

N°5 : Los Angeles Rams (8-4)

Adversaires restants : Seahawks, Cardinals, Vikings, Ravens, 49ers

Finition projetée : 12-5

La débâcle des Rams lors du Monday Night Football au cours de la semaine 10 a montré une vulnérabilité de cette équipe à laquelle beaucoup de gens ne s’attendaient pas. Je ne sais pas s’ils ont assez d’essence pour aller jusqu’au bout, mais Los Angeles a un assez bon bilan pour s’en sortir.

N° 6 : Équipe de football de Washington (6-6)

Adversaires restants : Cowboys (deux fois), Eagles (deux fois), Giants

Arrivée prévue : 9-8

Cette équipe est soudainement devenue effrayante. Je ne voudrais pas affronter Washington dans le tour des Wild Cards.

N°7 : 49ers de San Francisco (6-6)

Adversaires restants : Bengals, Falcons, Titans, Texans, Rams

Finition projetée : 8-9

Je ne sais pas si les Niners ont ce qu’il faut pour y arriver. Cette semaine, ils semblaient brisés et perdus. Il est temps de vérifier s’ils peuvent se ressaisir et y arriver.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans la NFC, il y a raisonnablement cinq équipes qui peuvent courir :

Aigles (6-7) Vikings (5-7) Panthères (5-7) Faucons (5-7) Saints (5-7)

Il devient de plus en plus difficile d’imaginer une équipe sortir de la bulle, mais je veux en quelque sorte voir les Eagles entrer afin que nous puissions avoir trois équipes de la NFC East. J’aime les choses bizarres.