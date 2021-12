Photo des éliminatoires de la NFL : mises à jour des projections de l’AFC et de la NFC pour la semaine 17

Avec deux semaines restantes dans la saison régulière de la NFL, nous réglons enfin tout cela … en quelque sorte. L’image NFC prend plus ou moins forme, mais vrai pour former l’AFC est toujours une folie absolue. Chaque division a été imprévisible cette saison, et maintenant dans la dernière ligne droite, elle est amplifiée au point où tout pourrait changer au cours des deux dernières semaines.

Le plus gros bond de ces dernières semaines a été les Dolphins, qui ont atteint une place en séries éliminatoires après avoir commencé la saison 1-7. La séquence de sept victoires consécutives de l’équipe a été incroyable à regarder, et dans l’état actuel des choses, l’AFC Est pourrait faire entrer trois équipes.

Alors plongeons-nous.

N°1 : Chefs de Kansas City (11-4)

Adversaires restants : Steelers, Bengals

Arrivée prévue : 13-4

Ça a été génial de voir les Chiefs organiser cette course, et encore une fois, personne n’est plus effrayant que Kansas City. On ne sait pas si quelqu’un peut arrêter Patrick Mahomes et l’offensive des Chiefs, ce qui pourrait conduire à une autre place au Super Bowl.

N°2 : Titans du Tennessee (10-5)

Adversaires restants : Dauphins, Texans

Finition projetée : 11-6

Battre les 49ers était un test ou un courage sérieux, mais il est difficile de voir les Titans faire le genre de course qu’ils devraient sans Derrick Henry dans le giron. Il s’agit d’une équipe qui profite de victoires précoces et se dirige vers les séries éliminatoires, mais il est difficile d’avoir une confiance absolue en elle.

N°3 : Bengals de Cincinnati (9-6)

Adversaires restants : Chiefs, Browns

Arrivée prévue : 10-7

Quelle différence une seule semaine peut faire. Je ne pensais pas que les jeunes Bengals avaient ce qu’il fallait pour se qualifier pour les séries éliminatoires cette saison à cause de leur calendrier, mais battre les Ravens a inversé leur scénario. Maintenant, ils devraient se qualifier pour les séries éliminatoires à moins qu’il n’y ait un effondrement total et quelques autres changements étranges dans l’AFC.

N° 4: Buffalo Bills (9-6)

Adversaires restants : Falcons, Jets

Finition projetée : 11-6

La victoire contre la Nouvelle-Angleterre cette semaine catapulte les Bills au sommet de l’AFC Est. Avec deux matchs encore au programme, cela devrait être un moyen facile de clore la saison pour Buffalo.

N°5 : Colts d’Indianapolis (9-6)

Adversaires restants : Cardinaux, Raiders, Jaguars

Arrivée prévue : 10-7

La victoire contre la Nouvelle-Angleterre était énorme pour les chances des Colts en séries éliminatoires. Maintenant, ils se retrouvent avec un calendrier restant difficile, mais des perspectives nettement meilleures qu’il y a une semaine.

N° 6 : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-6)

Adversaires restants : Jaguars, Dauphins

Finition projetée : 11-6

Les défaites consécutives contre les Colts et les Bills ont mis un frein aux espoirs de cette équipe et les fans remettent en question Bill Belichick – aussi ridicule que cela puisse être. C’est toujours un témoignage de l’organisation qu’ils se qualifieront probablement pour les séries éliminatoires, mais la possibilité d’une course en séries éliminatoires semble moins probable qu’il y a quelques semaines.

N° 7 : les dauphins de Miami (8-7)

Adversaires restants : Titans, Patriots

Finition projetée : 8-9

C’est la première arrivée de Miami sur la photo, et j’aimerais penser que ça colle, parce que c’est amusant – mais les deux dernières semaines sont brutales. Il faudra voler au moins un de ces matchs contre une équipe éliminatoire de l’AFC, et c’est une proposition incertaine.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans l’état actuel des choses, il y a quatre équipes qui ont une chance réaliste de courir :

Ravens (8-7) Chargers (8-7) Raiders (8-7) Steelers (7-7-1)

C’est encore beaucoup de mouvement qui pourrait arriver, mais en regardant le calendrier, ce sont les Steelers qui pourraient avoir le meilleur coup pour sauter maintenant. Avec les Browns et les Ravens au calendrier, les deux équipes qu’ils ont battues, il y a un tir extérieur ici – mais la question est, est-ce que 9-7-1 suffirait pour entrer?

Photo des séries éliminatoires NFC

N° 1 : Packers de Green Bay (12-3)

Adversaires restants : Browns, Lions

Arrivée prévue : 14-3

Il s’agit d’une course facile dans les éliminatoires de la NFC pour les Packers, qui ont deux matchs faciles pour se consolider en tant que tête de série de la conférence.

N°2 : Cowboys de Dallas (11-4)

Adversaires restants : Cardinaux, Aigles

Arrivée prévue : 13-4

Dallas a été l’une des meilleures équipes de la NFC toute la saison, et cela ne changera pas maintenant.

N°3 : Los Angeles Rams (11-4)

Adversaires restants : Corbeaux, 49ers

Arrivée prévue : 13-4

Je ne dis pas que ces deux derniers matchs sont des cadeaux pour les Rams, mais d’après la façon dont Baltimore et San Francisco jouent, c’est en quelque sorte le cas. Il s’agit d’une victoire de la NFC West qui attend, maintenant nous la laissons jouer.

N ° 4: Boucaniers de Tampa Bay (11-4)

Adversaires restants : Panthers, Jets

Arrivée prévue : 13-4

Hahahahahaha. Les deux derniers matchs de Tom Brady se déroulent contre les horribles Panthers et Jets. Jeux faciles, vie facile.

N°5 : Cardinals de l’Arizona (10-5)

Adversaires restants : Cowboys, Seahawks

Finition projetée : 11-6

Les Cardinals sont devenus les Titans de la NFC, une équipe qui a du mal à s’affirmer sur le bout du chemin et qui a l’air d’être à court d’essence. C’est toujours une bonne équipe, mais mec… ça ne ressemble pas à la saison qui semblait être une fois pour l’Arizona.

N° 6 : 49ers de San Francisco (8-7)

Adversaires restants : Texans, Rams

Arrivée prévue : 9-8

Cette équipe a du mal à clôturer la saison, mais peut encore être dangereuse. Il s’agit simplement d’entrer à ce stade – il reste à voir si cela peut arriver ou non.

N° 7 : Eagles de Philadelphie (8-7)

Adversaires restants : Washington, Cowboys

Arrivée prévue : 9-8

Les Eagles sont devenus de plus en plus dangereux chaque semaine et se retrouvent maintenant dans l’image des séries éliminatoires. Ce ne sont pas des deux derniers matchs faciles contre les rivaux de la NFC East, mais je pense que cela peut tenir.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans la NFC, il y a quatre équipes qui pourraient théoriquement entrer.

Vikings (7-8) Faucons (7-8) Saints (7-8) Washington (6-9)

Je ne vois aucune de ces équipes entrer, si je suis totalement honnête. Je pense qu’ils sont à court d’occasions.