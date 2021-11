Photo des éliminatoires de la NFL : projections complètes dans l’AFC et la NFC avant la semaine 11

Nous avons officiellement atteint la saison de spéculation des séries éliminatoires dans la NFL. Avec sept matchs à jouer, cela ressemble vraiment à un sprint fou jusqu’à la fin, mais un sprint où tout le monde a les yeux bandés et les chevilles sont attachées ensemble. L’imprévisibilité de 2021 est un spectacle à voir, et cela a créé l’un des scénarios de séries éliminatoires les plus fous de mémoire récente.

La NFL a élargi le champ à sept équipes dans chaque conférence cette saison, ce qui fait que 22 équipes ont encore une chance très raisonnable de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ne perdons plus de temps et plongeons. Nous regardons l’image des séries éliminatoires telle qu’elle existe aujourd’hui, avec également une projection basée sur les sept dernières semaines.

N°1 : Titans du Tennessee (8-2)

Adversaires restants : Texans (deux fois), Patriotes, Jaguars, Steelers, 49ers, dauphins

Arrivée prévue : 14-3

La seule perte que je vois venir concerne les Patriots motivés et en plein essor. Ce scénario donnerait aux Titans la tête de série et l’avantage du terrain de l’AFC.

N° 2: Buffalo Bills (6-3)

Adversaires restants : Colts, Saints, Patriots (deux fois), Boucaniers, Panthères, Faucons, Jets

Finition projetée : 12-5

Les Bills ont été incroyablement incohérents ces dernières semaines, faisant de leurs deux matchs contre la Nouvelle-Angleterre, ainsi que les Buccaneers et même les Panthers tous des pièges potentiels. En fin de compte, je vois deux de ces matchs être des pertes, faites votre choix, cimentant la deuxième tête de série.

N°3 : Ravens de Baltimore (6-3)

Adversaires restants : Ours, bruns (deux fois), Steelers (deux fois), Emballeurs, Bengals, Béliers

Finition projetée : 12-5

Je n’aime pas trop croire en cette liste finale à cause de la difficulté à prédire Baltimore. Pour mon argent, ils perdront contre les Packers et les Rams, mais cela ne me surprendrait pas non plus si cette équipe abandonne cinq matchs et se retrouve à se battre pour une wild card.

N°4 : Kansas City Chiefs (6-4)

Adversaires restants : Cowboys, Broncos (deux fois), Raiders, Chargeurs, Steelers, Bengals

Finition projetée : 11-6

Tout dépend de la défense des Chiefs qui intensifie et arrête les gens. Cela n’arrive pas contre les Cowboys, et au moins une autre équipe. Pourtant, compte tenu de la gravité du début de saison, la tête de série n ° 4 serait incroyable.

No 5 : Steelers de Pittsburgh (5-3-1)

Adversaires restants : Chargers, Bengals, Ravens (deux fois), Vikings, Titans, Chiefs, Browns

Finition projetée : 8-8-1

Dans l’état actuel des choses, les Steelers sont en séries éliminatoires. Cela ressemble beaucoup à un effondrement à venir et, selon mes projections, les Steelers vacillent à cause de leur calendrier restant.

N° 6 : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6-4)

Adversaires restants : Falcons, Titans, Bills (deux fois), Colts, Jaguars, Dolphins

Finition projetée : 11-6

Actuellement tête de série n ° 6, dans ma projection, les Patriots gagnent une place. La Nouvelle-Angleterre est en plein essor en ce moment, et avec un calendrier de back-end favorable, ils ont une vraie chance de faire une course ici.

N° 7 : Chargeurs LA (5-4)

Adversaires restants : Steelers, Broncos (deux fois), Bengals, Giants, Chiefs, Texans, Raiders

Arrivée prévue : 10-7

Les Chargers semblaient à un moment donné les favoris pour dominer l’AFC, mais récemment, ils ont faibli avec le reste de la conférence. J’ai projeté un sac mélangé le long du tronçon qui les place de justesse sous le fil.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans l’état actuel des choses, cinq équipes ont une chance réaliste de courir :

Raiders (5-4) Bengals (5-4) Colts (5-5) Browns (5-5) Broncos (5-5)

Le tout à portée de main. Parmi ces équipes, mon choix pour sauter et prendre la place actuellement occupée par les Steelers est le Bengals de Cincinnati qui ont une fin de saison mitigée, et je vois finir 10-7.

Photo des séries éliminatoires NFC

N° 1 : Packers de Green Bay (8-2)

Adversaires restants : Vikings (deux fois), Béliers, Ours, Corbeaux, Bruns, Lions

Arrivée prévue : 14-3

La seule perte potentielle que je vois concerne les Rams, mais je pense qu’ils gagneront là-bas – puis laisseront tomber un jeu aléatoire ailleurs. Sinon, il s’agit d’une fin de saison assez sûre et les Packers devraient facilement obtenir la tête de série n ° 2 – et nous allons comprendre pourquoi cela se produit dans un petit moment.

N°2 : Cardinals de l’Arizona (8-2)

Adversaires restants : Seahawks (deux fois), ours, béliers, lions, poulains, cowboys

Arrivée prévue : 13-4

Malgré la défaite embarrassante contre la Caroline au cours de la semaine 10, les Cardinals ont un calendrier vraiment avantageux sur la dernière ligne droite qui ne voit que les Rams et les Cowboys sont des tests légitimes. Je pense qu’ils atteignent un record de 13-4 et la tête de série n ° 3.

N°3 : Cowboys de Dallas (7-2)

Adversaires restants : Chiefs, Raiders, Saints, Washington (deux fois), Giants, Cardinals, Eagles

Finition projetée : 15-2

Je ne peux pas trouver une perte raisonnable dans le calendrier restant de Dallas. Il s’agit de sept derniers matchs incroyablement bénéfiques pour la saison, qui, je pense, pourraient vraiment permettre aux Cowboys de terminer avec la tête de série n ° 1 et l’avantage du terrain.

N°4 : Los Angeles Rams (7-3)

Adversaires restants : Packers, Jaguars, Seahawks, Cardinaux, Vikings, Corbeaux, 49ers

Finition projetée : 12-5

La débâcle des Rams sur Monday Night Football a montré une vulnérabilité de cette équipe à laquelle beaucoup de gens ne s’attendaient pas. Je ne sais pas s’ils ont assez d’essence pour aller jusqu’au bout, mais Los Angeles a un assez bon bilan pour s’en sortir.

N°5 : Tampa Bay Buccaneers (6-3)

Adversaires restants : Giants, Colts, Falcons, Bills, Saints, Panthers (deux fois), Jets

Finition projetée : 12-5

Les Bucs sont dans le désarroi en ce moment, ce qui en fait un véritable échec, mais je pense que cette équipe peut s’en sortir. J’ai quelques pertes ici, juste parce que je ne les vois pas gagner. Ce n’est pas aussi dominant que l’équipe il y a un an.

N° 6 : Saints de la Nouvelle-Orléans (5-4)

Adversaires restants : Eagles, Bills, Cowboys, Jets, Buccaneers, Dolphins, Panthers, Falcons

Arrivée prévue : 9-8

Les Saints ont été incroyablement incohérents et ont une dernière ligne droite difficile. Je pense qu’ils abandonnent quatre matchs et se retirent des séries éliminatoires.

N° 7 : Panthers de la Caroline (5-5)

Adversaires restants : Washington, Dolphins, Falcons, Bills, Buccaneers (deux fois), Saints

Arrivée prévue : 10-7

Cela revient complètement à Cam Newton et à savoir si Carolina peut tirer parti de son arrivée. Il s’agit d’une fin assez douce du calendrier avec de la place pour trouver une porte arrière dans les séries éliminatoires. Cette domination des Cardinals a marqué un point important, et je pense qu’ils peuvent le faire en… à peine.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans la NFC, il y a raisonnablement trois équipes qui peuvent faire une course :

Vikings (4-5) Faucons (4-5) Aigles (4-6)

Sur ces trois, je projette une équipe pour faire un saut et remplacer les Saints, et pour mon argent que le Vikings du Minnesota. Il ne manque pas de talent sur la liste des Vikings, et à 4-5, ils sont dans une position correcte. Il y a un calendrier restant doux, je peux voir le Minnesota terminer 10-7.